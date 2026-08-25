古書今贏／全面反毒 責無旁貸

明代蘭陵笑笑生所著《金瓶梅》開卷詩云：「二八佳人體似酥，腰間仗劍斬愚夫，雖然不見人頭落，暗裡教君骨髓枯。」內容極盡情慾，仍隱含警世意味，甚至有人指稱作者寫書是因為仇人酷愛小黃書，每次看書習慣用食指沾口水翻書，作者利用此點，在書成後逐頁染毒，再託人獻書，仇人果然不防一命嗚呼。

色字頭上一把刀，不如毒品危害，吸毒者換取短暫的極樂、平靜、刺激、興奮、自信或鬆弛，當藥效退去，必須承受痛苦反噬，隨著愉悅時間縮短，痛苦程度加深，只能反覆穿梭在飛升和重跌間，最終陷入萬劫不復。

黃、賭、毒腐蝕社會，以毒品隱蔽性高最難根除，近年俗稱的喪屍菸彈、冰毒、一粒沙、毒郵票、毒果汁等新興毒品，在毒販刻意包裝混用後，外觀更具吸引力，成分劑量難以預測，加上網路銷售派送，危害最為嚴重。

反毒無分身分，國家單位反毒，須以全面性思維，採跨部會合作，應深入職場、軍公教體系、校園、社區以及娛樂活動場所，掌握「監管、阻截、查緝、輔導與懲治」五大要領，從毒品「原料、製造、運輸、流通、交易」防杜和防堵，以預防滲入、滋長和阻截與消滅。

主管機關和法務單位，可運用官網或傳媒，提升全民毒品危害辨識和防制能力，對製造、運輸、販賣毒品及利用網路散布毒品者，依法從重量刑沒收犯罪所得，徹底斬斷毒品鏈；對藥物、毒品濫用者，提供戒癮治療、心理諮商、家庭支持及就業輔導，降低復發和再犯風險，使其恢復健康，不再成為家庭和社會亂源。

企業是社會中堅，落實反毒等於永續經營宣告，職員工吸食毒品，將導致品質效能降低、人際衝突和安全事件，可結合法治教育、健康關注、情緒關懷、安全制度，鼓勵成員健康守紀。實務作法建議：著重原料、貨品管制和檢測，在第一線阻隔不明、偽冒、混摻料品滲入；落實廠庫安全、進出貨盤查，防止掉包、夾藏、竊取、轉用行為。

藥、毒一線之間，在《崑崙山上》中，大唐御醫秦鳴鶴為重傷士兵清創縫合，該士兵半睡半醒，竟然不感疼痛，禁衛軍首領劉剛大感驚異。秦鳴鶴解釋所用之藥採自阿芙蓉蒴果煉製，具備鎮痛強效，又說此藥使用失當，足以迷亂心智，用者將成行屍走肉。

後來劉剛與沈綺進入西域，在哈密國山嶺遭到龍蟒襲擊，循跡追蹤發現龍蟒藏匿的山澗，遍布一片阿芙蓉花海，劉剛回想起秦鳴鶴的警示，慨然對沈綺說：「此花看似美好且能救人，但是百害一利，後世必有人誤入歧途禍害天下，如今孕育駭人怪物，當盡速剷除以絕後患。」

毒品摧殘身心，衍生犯罪行為禍及無辜，防杜防堵只能治標緩解，若要徹底拔除，還是要溯本追源，從社會風氣人心洗滌做起，只要人人具備正確三觀，養成有益身心健康的生活、飲食、運動習慣，自體會產生最天然快樂幸福的腦啡、血清素和多巴胺，終生不受毒害。