智慧經營／燁輝總座張振武 澳洲踩點 搶賺奧運財

燁輝（2023）總經理張振武對工作展現出「宗教家、傳教士般的熱忱」，在他領軍下，燁輝的鋼鐵本業成為義聯集團最具經營績效的企業體，業界都高度肯定其貢獻，認為他是義聯集團重要的頂樑柱。

澳洲將舉辦2032年奧運會，澳洲政府建設經費逾新台幣1,600億元，出現長期且龐大的用鋼需求，張振武親率團隊到澳洲踩點拜訪客戶，積極推銷燁輝的鍍鋅、烤漆及高階鋁鎂鋅鋼捲；中鋼（2002）樂見用戶展現強大企圖心，表明將力挺。

通路布局 瞄準重點市場

張振武2022年接任燁輝總經理至今四年半，上任後展現魄力進行組織人事改造，成功掃除長年積弊，去蕪存菁，讓燁輝煥然一新，公司治理更上層樓。

鋼界形容張振武的澳洲行完全是「超人行程」，別人出差都是工作兼旅遊，張振武澳洲行卻只安排四天行程，途中「只真正睡二次覺」，馬不停蹄地拜訪客戶，甚至連好好吃頓飯、洗個澡的時間都沒有，一心只想要擴展業務。

張振武表示，澳洲舉辦大型國際賽事，用鋼需求浮上檯面，相關高耐候、防蝕及環保特性的綠色鋼材與鍍鋅鋁鎂鋼捲等，都是燁輝使得上力的地方，「當然要想辦法把訂單拉進來」。

中鋼董事長黃建智說，「下游好、中鋼才會好」，樂見國內鋼廠在國際爭取鋼鐵訂單，中鋼會做用戶的後盾，上下游共同拚經濟。事實上，燁輝海外通路布局綿密，長期將澳洲等大洋洲國家納入海外重點目標市場，透過穩固的當地經銷與通路商，能直接或間接供應奧運相關場館或周邊設施，如交通、商業住宅所需的鍍面鋼品。

燁輝採取台灣及海外生產基地彈性調配策略，加上其產品在澳洲市場具備穩定的出口計價與競爭力，使其成為國內主力參與大型海外基礎建設指標鋼廠，充分展現競爭力。

上市鋼廠主管指出，澳洲布里斯班2032年舉辦奧運，將帶動龐大基礎建設與場館工程用鋼需求，澳洲政府針對奧運已拍板挹注高達71億澳元建設經費，超過新台幣1,600億元，澳洲出現長期且龐大的鋼鐵需求，龐大商機令市場垂涎。

技術升級 鞏固基本客層

由於澳洲政府已將淨零碳排視為國家戰略目標，布里斯班奧運將以「低碳、永續」為最高承攬標準，因此，在大型場館建置、選手村工程上，低碳鋼材將擁有壓倒性的採購優勢，這股趨勢符合國內鋼鐵產業近年發展大方向，包括中鋼、中鴻（2014）、燁輝、裕鐵、盛餘（2029）等都有機會受惠，受到業界高度注目，中長期前景展望值得關注。

面對當前國際鋼市陷入新一輪的低潮，張振武表示，市場仍有諸多不確定因素，燁輝練好基本功，提升鍍鎂鋁鋅的高階技術，在挑戰中展現韌性，蓄勢待發。

當前燁輝針對市場變化，主要策略是第3季求穩、第4季全力衝刺。短期全力鞏固基本客戶與銷售量，並提升高附加價值產品的銷售比例，以穩健步伐度過市況低谷。

展望第4季進到傳統旺季，密切關注市場走勢與庫存去化狀況，隨著需求釋放、市場回溫，第4季就可以全力衝刺，在艱困的挑戰中展現韌性，繼續拚搏。