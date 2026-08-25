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宏碁50年 微笑半世紀／從園丁邁向AI時代

經濟日報／ 施振榮（宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）

2026年，宏碁走到50年。回頭看，真正值得紀念的，不只是公司活了多久，而是這50年的經驗，能不能對下一個50年仍然有用。1976年，我32歲，與創業夥伴以新台幣100萬元創立宏碁。當時我們自許為「微處理機的園丁」，因為看見微處理機將帶來新的工業革命，也相信台灣不能再錯過一次改變世界的機會。

50年來，宏碁走過品牌國際化、三次再造、微笑曲線、企業家族，也一路從「如何做一家好公司」，思考到「企業為什麼存在」。我後來把這些經驗整理成王道：創造價值、利益平衡、永續發展。企業不能只算眼前財務帳，還要看無形、間接、未來的價值，才能算真正的總帳。

今天，AI又把世界帶到新的轉折點。50年前，我們面對的是算力普及；50年後，我更關心智慧如何被使用。AI可以放大人的能力，但若沒有價值判斷，能力愈大，風險也可能愈大。因此，下一個50年，我期待從智能走向智慧，讓科技與人本、效率與價值、創新與治理能夠彼此平衡。

這一系列文章不是要寫一部完整的企業史，而是想把我一路走來的幾個重要觀念，與讀者分享：做一個有用的人、挑戰困難突破瓶頸、相信人才、勇於變革、算長期總帳、傳承而不控制，以及在AI時代如何讓人與科技共創價值。50年前種科技，50年後種智慧；園丁的工作，還沒有結束。

如果問我，一生最早受到什麼觀念影響，不是電腦，不是創業，也不是後來大家熟悉的微笑曲線或王道，而是母親從小告訴我的一句話：「要做一個有用的人。」我38個月大時父親過世，母親獨力扶養我長大。她負責賺錢，我就把讀書當成自己的責任，不讓她操心。

小時候，我理解的「有用」，是把自己該做的事情做好。進入職場後，有用是能替組織解決問題；創業以後，有用變成能否為客戶、員工與產業創造價值；退休之後，我想的更是，還能不能為社會與下一代多做一點事情。於是，「有用」逐漸變成「有用還要更有用」。

我的座右銘是「挑戰困難、突破瓶頸、創造價值」。有瓶頸的地方，往往就是價值還沒有被充分體現的地方。真正值得做的事，通常不容易；如果只是重複別人已經做得很好的事，新增價值有限。這也形成我後來的信念：「Me too is no my style。」不是為了標新立異，而是希望每一次投入，都能多創造一點新的價值。

當了領導人後，我更明白，一個人的價值不只在自己能做多少，而在能讓多少人變得更有用。如果只有我一個人有能力，影響有限；若能搭一個舞台，讓100人、1,000人都發揮潛能，價值就會被放大。這也是我常說的：「利他是最好的利己。」真正長久的成功，來自你對別人有沒有用。

宏碁 微笑曲線 新台幣

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