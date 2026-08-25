法律觀點／家族企業傳承 區隔控制權、收益權

「黃律師，我有三個孩子。老大跟著我在公司幫忙已經十幾年，老二在外面發展，老三對經營完全沒興趣。我的公司好像應該交給老大，但這樣不大公平，以後公司怎麼分他們才不會吵架？」

這是家族企業傳承很典型的問題。多數人直覺想到的答案是傳承安排，三個孩子平均分配股權，看起來很公平。但我通常會再問三個問題，公司以後誰負責？賺了錢誰受益？遇到重大決策，由誰拍板定案？

如果答案是，讓三個孩子自己商量。那其實是把最困難的問題留給下一代。

很多人談傳承，只看到所有權，房子登記給誰、現金怎麼分、公司股份誰占多少。但對一個仍然持續經營的家族企業而言，真正要處理的是控制權，誰擁有經營權，獲利怎麼分配。

若不區分而囫圇綁在一起分配，看似公平簡單，但日後反而最容易出問題。

以公司所有權來說，所有權指的就是股權歸屬，當然可以依照父母的心願分配；但應該特別注意的是，一般家族公司的股份意義重點是在受益權與控制權。這是傳承第一個必須釐清的觀念：「傳承規劃是要讓子女擁有家族財富，但不代表每個孩子都應該取得相同的資產與家族企業控制權」。

首先，控制權的重點是誰負責把公司做好。畢竟家族企業能夠持續營運，才有獲利分潤的可能。在這個前提下，若老大已經在公司工作，熟悉客戶、員工與產業，而另外二個孩子沒有接班意願，讓三人都擁有控制權，不叫公平，而是讓沒有責任的人也握有干預經營的權力。

控制權應該跟能力、意願與責任綁在一起，而不是跟血緣綁在一起。

其次是收益權，讓沒有經營公司的家人也能分享家族累積的成果。非接班子女可以透過股利、特別股股息、信託收益，甚至金融資產或保險規劃獲得合理照顧。如此一來，接班者可以專心經營，其他家人也不需要為了爭取生活保障，不得不介入公司的日常決策，才是正確的傳承規劃思維。

這就是很多企業主最容易忽略的地方，利益可以合理規劃分派，但控制權應該集中。

以上是針對公司資產的規劃，但關於傳承，更重要的視野是整體資產與整體家人的照顧安排。

每個家庭的孩子條件都不同，有人事業成功，有人經濟能力較弱；有人志趣在公益、有人需要長期醫療照護，也有人可能根本不適合一次取得大量資產。這時候真正的公平，是父母替每個家人設計適合他的保障方式。

說白了，傳承不是數學題，而是治理題。不只是要留多少「數字」給哪個孩子，而是思考個別資產交誰擁有？誰經營？誰受益？誰需要被照顧？實務上，可以透過股權比例、特別股、閉鎖型公司、信託、保險、股東協議等不同工具，把控制、收益與保障分開設計。

然而，工具永遠只是輔助，最重要的是父母要先想清楚，希望公司繼續經營，或是先出售變現？或希望哪個孩子承擔責任？其他家人又應該如何給予保障？

經驗告訴我們，父母留給孩子最好的是適合每個人的包裹。全利分了，責任卻彼此牽扯，最後每個人都會被迫為了利益而回頭來主張權利，最終只是將全家人推上法院。

所以，好的傳承不是把一塊餅漂亮地切成標準等份，而是讓接班的人有權負責，讓不接班的人安心受益，讓需要照顧的人得到保障。傳承不是只分財產，也在分角色、權利，以及誰負責哪些責任。