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台壽樂齡友善飲食調查：孤獨飲食環境 老化新挑戰

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台灣人壽董事長許舒博（圖左）、吉祥物台灣阿龍及國際影星湯蘭花分享樂齡族愉快飲食就能常保健康。圖／台灣人壽提供
台灣人壽董事長許舒博（圖左）、吉祥物台灣阿龍及國際影星湯蘭花分享樂齡族愉快飲食就能常保健康。圖／台灣人壽提供

中信金控（2891）子公司台灣人壽攜手遠見天下50+發布「樂齡友善飲食調查」，聚焦超高齡社會的飲食與健康議題。調查發現，50.4%樂齡族坦言「一個人吃飯就會隨便吃」，高達82%認為外食不友善，顯示孤食與飲食環境已成為健康老化的新挑戰。

台灣人壽董事長許舒博表示，風險預防應從日常三餐做起，透過產官學研共同推動樂齡友善飲食，等同為國人預存健康資本，降低長者失智、失能風險。

台灣人壽昨（25）日舉辦「樂齡友善調查暨論壇」，總統府秘書長潘孟安、國健署副署長林莉茹等出席。潘孟安表示，超高齡社會是攸關國家競爭力的重要議題，如何讓長輩能吃得下、吃得健康並延緩失能，是政府未來的重要挑戰，也肯定台灣人壽長期倡議健康永續，落實「健康台灣」理念。

林莉茹則分享高齡友善飲食政策，推廣「三好一巧」觀念，也就是吃得下、吃得對、吃得夠，更要吃得巧，並鼓勵長者日常多與親友、鄰里共食，透過陪伴提升飲食品質。

全球高齡醫學權威、世界衛生組織老年與生命歷程縱向研究合作中心創始主任蘿絲．坎尼（Rose Anne Kenny）視訊分享指出，基因對人類壽命與健康的影響僅占約二至三成，後天飲食習慣以及人際社交才是影響健康老化的重要因素。

針對孤食問題，臺大醫院復健部主治醫師王亭貴表示，長輩飲食最重要的是「安全、營養、美味」，甚至可透過唱歌等方式，改善吞嚥功能。

桃園市龍潭區高原社區發展協會總幹事黃玉琴則鼓勵長輩走出家庭、融入社區共餐，透過健康促進活動，實現原居養老。

國際影星湯蘭花也分享養生之道，現場另由台北喜來登飯店主廚林玉罡示範樂齡料理，Blueseeds芙彤園營運長胡曉玄分享香草入菜技巧，透過料理提升食慾。

台灣人壽表示，已連續五年舉辦樂齡友善調查暨論壇，持續串聯中央、地方及產官學界，從健康促進、友善環境到退休安養等面向，推動樂齡友善，期望在超高齡社會中，打造全齡健康樂活的生活環境。

老化 孤獨 飲食

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