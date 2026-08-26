台壽樂齡友善飲食調查：孤獨飲食環境 老化新挑戰

中信金控（2891）子公司台灣人壽攜手遠見天下50+發布「樂齡友善飲食調查」，聚焦超高齡社會的飲食與健康議題。調查發現，50.4%樂齡族坦言「一個人吃飯就會隨便吃」，高達82%認為外食不友善，顯示孤食與飲食環境已成為健康老化的新挑戰。

台灣人壽董事長許舒博表示，風險預防應從日常三餐做起，透過產官學研共同推動樂齡友善飲食，等同為國人預存健康資本，降低長者失智、失能風險。

台灣人壽昨（25）日舉辦「樂齡友善調查暨論壇」，總統府秘書長潘孟安、國健署副署長林莉茹等出席。潘孟安表示，超高齡社會是攸關國家競爭力的重要議題，如何讓長輩能吃得下、吃得健康並延緩失能，是政府未來的重要挑戰，也肯定台灣人壽長期倡議健康永續，落實「健康台灣」理念。

林莉茹則分享高齡友善飲食政策，推廣「三好一巧」觀念，也就是吃得下、吃得對、吃得夠，更要吃得巧，並鼓勵長者日常多與親友、鄰里共食，透過陪伴提升飲食品質。

全球高齡醫學權威、世界衛生組織老年與生命歷程縱向研究合作中心創始主任蘿絲．坎尼（Rose Anne Kenny）視訊分享指出，基因對人類壽命與健康的影響僅占約二至三成，後天飲食習慣以及人際社交才是影響健康老化的重要因素。

針對孤食問題，臺大醫院復健部主治醫師王亭貴表示，長輩飲食最重要的是「安全、營養、美味」，甚至可透過唱歌等方式，改善吞嚥功能。

桃園市龍潭區高原社區發展協會總幹事黃玉琴則鼓勵長輩走出家庭、融入社區共餐，透過健康促進活動，實現原居養老。

國際影星湯蘭花也分享養生之道，現場另由台北喜來登飯店主廚林玉罡示範樂齡料理，Blueseeds芙彤園營運長胡曉玄分享香草入菜技巧，透過料理提升食慾。

台灣人壽表示，已連續五年舉辦樂齡友善調查暨論壇，持續串聯中央、地方及產官學界，從健康促進、友善環境到退休安養等面向，推動樂齡友善，期望在超高齡社會中，打造全齡健康樂活的生活環境。