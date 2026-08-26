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中信樂活打造全台第一座校園養生村 國際影星也心動

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台灣人壽樂齡友善論壇座無虛席，近300位民眾關心樂齡飲食健康。圖／台灣人壽提供
台灣人壽樂齡友善論壇座無虛席，近300位民眾關心樂齡飲食健康。圖／台灣人壽提供

退休後想要有伴吃飯、維持社交生活，融合「居住、學習、社群交流與生活支持」的校園養生村，成為新選項，客製化健康餐點也成為樂齡族入住養生村的首選服務，連國際影星湯蘭花都大為心動。

台灣人壽「樂齡友善調查」發現，擺脫寂寞餐桌是健康長壽的關鍵因素之一，而養生村「健康餐點飲食管理」（54.9%）亦躍居樂齡族最重視的服務項目，甚至超越「24小時醫療護理需求」（48.4%），顯示國人期待的退休生活，從過去被動的醫療照護，朝向主動的全方位健康管理。

台灣人壽近年發展「保險結合康養服務」，初衷即是延長國人健康餘命、提升退休生活品質。

台灣人壽策略長葉栢宏指出，台灣家庭面臨照顧痛點的兩大族群，包括上有老下有小的「三明治族」，面臨衝刺事業、照護家人的雙重壓力，更需要完整資訊及支援服務體系。

另一類是已退休「熟齡族」，不想成為子女負擔，期盼有宜居住所，能夠串連健康、學習、社交與生活的康養場域。

因此，台灣人壽子公司中信樂活股份有限公司（簡稱「中信樂活」）結合中信科技大學資源，打造全台首座校園養生村，13公頃校園空間整合飲食營養、健康管理、醫療照護、生活支持與終身學習資源，透過青銀共學、跨世代交流，提供熟齡族新型態退休生活選擇，未來也將持續布局北中南養生村，打造完整康養生態圈。

調查也發現，逾九成（91.2%）樂齡族期待有一站式線上平台整合健康服務，其中，多元友善餐廳或市場資訊的雲端飲食地圖（54.4%），以及客製化健康食譜（50.4%）最受喜愛，顯示健康需求已從單一醫療服務，延伸至飲食、運動、照護等生活面向。

葉栢宏表示，台灣人壽以全齡健康生態圈整合者，提供虛實服務場景，線上的「健康樂活管家」透過異業合作提供超過100項服務，希望健康、亞健康、疾病或照護階段的客戶，都能有高品質的服務支持，逾百位專業的「健康樂活規劃師」協助媒合健康照護資源，讓保險真正成為客戶全生命周期的健康與退休夥伴。

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