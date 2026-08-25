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房市回溫？7月購屋貸款大增769億元 創19個月最大增量

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中央銀行今（25）日公布最新消費者貸款及建築貸款統計，7月底購置住宅貸款餘額升至11兆8,895.78億元，較6月底增加769.26億元，創2025年1月以來、19個月最大單月增量。聯合報系資料照
中央銀行今（25）日公布最新消費者貸款及建築貸款統計，7月底購置住宅貸款餘額升至11兆8,895.78億元，較6月底增加769.26億元，創2025年1月以來、19個月最大單月增量。聯合報系資料照

房市買氣是否出現回溫跡象？中央銀行今（25）日公布最新消費者貸款及建築貸款統計，7月底購置住宅貸款餘額升至11兆8,895.78億元，較6月底增加769.26億元，創2025年1月以來、19個月最大單月增量；不過，代表建商資金需求的建築貸款卻連續5個月下降，房貸與土建融呈現明顯背離。

根據央行統計，7月底購置住宅貸款餘額單月大增769.26億元、增幅約0.65%。若往前回溯，上一次單月增加幅度高於7月，已是2024年12月的825.8億元，顯示7月房貸餘額增加速度明顯加快。

不過，銀行主管認為，除了民眾趕在民俗月前交屋，主要是受到青安2.0屆期前的「末班車效應」帶動，因此7月房貸增加是否代表房市全面回暖，仍有待後續觀察。

值得注意的是，買方房貸升溫，建商端資金動能卻仍在降溫。7月底建築貸款餘額降至3兆4,300.30億元，較6月減少78.76億元，自今年2月底的3兆4,840.72億元高點後，已連續5個月下降，累計減少約540億元。

其中3月至7月建築貸款分別減少112億元、151億元、8億元、190億元及79億元，顯示銀行對建築融資仍相對審慎，建商取得資金及推案態度尚未明顯轉強。

房產業者分析，7月房市呈現「買方房貸先回溫、建商融資仍踩煞車」的兩樣情。短期房貸數據是否進一步轉為房市實質復甦，仍要觀察8月以後房貸與交易量能否延續。

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