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星星電力推進IPO三大業務引擎驅動至2028年 營收年複合成長78％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力董事長周仕昌（左三）及總經理關婷怡（左四）率領經營團隊以成為售電業界的Uber自許，推進綠電購售PPA、電力交易服務及SI整合服務三大業務引擎並朝2027年IPO目標推進。記者簡永祥／攝影
星星電力董事長周仕昌（左三）及總經理關婷怡（左四）率領經營團隊以成為售電業界的Uber自許，推進綠電購售PPA、電力交易服務及SI整合服務三大業務引擎並朝2027年IPO目標推進。記者簡永祥／攝影

國際電力服務管理商星星電力今（25）日宣布將首度參加SEMICON Taiwan，並公布下一階段營運布局。星星電力將以Power Bank營運模式及Star Trade電力交易平台為核心，推進綠電購售PPA、電力交易服務及SI整合服務三大業務引擎，預估2027年營收年增約107％、2028年再成長約53％，2026年至2028年營收年複合成長率約78％，並朝2027年IPO目標推進。

星星電力董事長周仕昌表示：「電力產業正從集中式供給走向去中心化，分散在各地的光電、儲能、工廠負載及充電樁，都能成為可交易的能源節點。星星電力將以Power Bank模式為基礎、Star Trade AI為核心，扮演『能源界Uber』的角色，聚合資源、串聯五大電力市場，並透過電力訂閱制為企業管理市場波動，作為下一階段成長的重要基礎。」

星星電力自2025年以Power Bank模式推動營運轉型，整合多元電源、綠電售電、能源聚合及電力交易，並透過Star Trade以AI分析跨市場訊號與區域特性，支援電價預測、投標及調度決策，將發電、合約、交易與調度串聯為完整的電力營運能力。

以Power Bank與Star Trade為基礎，星星電力發展三大業務引擎。「綠電購售PPA」透過長期合約建立穩定電源池與客戶基礎；「SI整合服務」結合表後儲能、能源管理系統（EMS）及系統建置，將企業端設備轉化為可管理、可聚合的電力資源；「電力交易服務」則透過預測、投標、調度及避險服務，提高能源資產運用效益。

星星電力總經理關婷怡表示：「綠電購售讓我們累積規模與客戶，SI整合帶來更多可調度資源，電力交易則將這些資源轉化為更高價值的收入。三大業務引擎相輔相成，讓星星電力在擴大營收的同時，也持續優化毛利結構。」依目前規劃，至2028年綠電購售PPA仍將是星星電力最大營收來源，毛利率則以電力交易服務最高。隨著交易、SI及海外服務占比提升，將進一步優化整體毛利結構。

在台灣市場，星星電力預計至2028年可供應風光電量體超過1.2GW，其中外購容量約951MW。目前累計綠電合約電量已超過210億度，2025年實際轉供電量年增逾一倍，累計取得超過40萬張再生能源憑證；用電客戶涵蓋半導體、AI資料中心、金融、電信及高耗能製造業，其中半導體與AI資料中心占比達56％。

海外方面，星星電力已將Star Trade AI導入旗下日本北海道50MW Helios儲能案場，支援JEPX批發市場及EPRX需給調整力市場的交易決策。泓德能源在日本長期脫碳電源拍賣（LTDA）累計取得約560MW（百萬瓦）容量，預計自2028年起陸續由星星電力提供營運服務；星星電力亦與中部電力Miraiz推動儲能型電力保險合作，目標容量上看300MW。在澳洲，當地營運團隊已完成建置，預計2027年上線自有投標及優化模型，逐步承接集團約730MW電力交易服務。

電力 IPO

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