偉文螺絲贊助嘉興國中巧固球隊 勇奪2026亞太青少年巧固球錦標賽冠軍

偉文螺絲公司支持贊助的高雄岡山區嘉興國中巧固球隊披上中華台北U16國家代表隊戰袍，在2026亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽一路過關斬將，勇奪亞洲冠軍，為台灣青少年巧固球寫下耀眼一頁。

偉文螺絲董事長洪偉文勉勵選手，「今日別人願意為你們伸出手，未來當你們有能力時，也要成為一個手心向下、回饋社會的人」。這句話，將支持社區球隊的溫暖，轉化成未來回饋社會的力量，令企業界動容。

2026亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽在馬來西亞舉行，中華台北U16從預賽一路迎戰，逐場闖關後挺進冠亞軍戰，最後再度與新加坡正面交鋒。

冠軍戰氣氛緊繃，雙方攻防節奏快速，中華台北選手在關鍵時刻展現高度專注與團隊默契，一球一球守住勝利。面對強敵新加坡，最終以44比36拿下勝利，完成六戰六勝、全勝封王的漂亮紀錄。

嘉興國中巧固球隊教練林詩芸表示，選手入選國家代表隊開始，孩子們從未停止訓練，歷經汗水與辛苦，終於收穫甜美成果。

嘉興國中校長呂美儀指出，特別感謝嘉興國中家長會會長洪偉文積極協助籌措出國參賽所需經費；高雄市議員林志誠個人捐贈，並與高雄市議員黃秋媖協助爭取公部門補助，讓選手能順利站上國際舞台，共同成就孩子為國爭光的夢想。