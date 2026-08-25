中鋼業務副總李家丞表明扣件業面臨雙重壓力 新盤價會考量客戶競爭力

中鋼（2002）與螺絲業25日產銷聯誼會，中鋼業務副總李家丞剖析，台灣扣件產業當前面臨出口結構性低谷，以及上游原料暴漲的雙重壓力，他表明第4季新盤價會考量客戶競爭力；螺絲公會理事長蔡永裕呼籲同業，不要追求盲目衝量接單，否則接愈多虧愈大，如何在動盪中平安度過景氣低谷，才是生存之道。

李家丞指出，從外銷接單數據觀察，預估今年台灣螺絲出口量僅約在110萬至120萬公噸間，相較於數年前歷史高峰的168萬公噸，衰退幅度高達三成以上，直觀反映出整體扣件產業景氣正處於嚴峻考驗中。

李家丞表示，螺絲扣件下游接單持續疲弱，尤其近二個月海外訂單動能明顯放緩，而且產業面臨從業人口結構老化，平均年齡偏高在40至50歲間，轉型升級與接班傳承受到嚴峻考驗。

國際螺絲貿易方面又遭遇保護主義抬頭，近期美、加等國鋼鐵關稅戰持續延燒，外銷阻力大幅升高，已有國內業者出口至加拿大的訂單陸續遭遇擋單，或延遲通關等實質衝擊。

更值得關注的是，當前鋼鐵原料成本劇烈上漲，受地緣政治緊張推升國際油價影響，加計大陸近來主要煤礦產區發生安全事故，直接引發國際煉焦煤單周每公噸大漲50美元，使中鋼購煤成本每公噸遽增1,000元，上游鋼廠煉鋼成本壓力大幅攀升。

李家丞強調，第4季新盤價需同時兼顧原物料大幅上揚的成本現實，以及下游螺絲業者的國際報價競爭力，中鋼會審慎權衡各方變數，做出最妥適的開盤決策。

蔡永裕指出，國際地緣衝突頻傳，加上歐美央行長期維持高利率環境，以及新興AI科技產業對金融市場資金的大量吸納，傳統製造業投資與復甦腳步受限，呼籲同業現階段不要一味追求盲目衝量接單，否則接愈多虧愈大，如何在動盪中維持營運穩定、平安度過景氣低谷，才是生存當務之急。

整體觀察，全球扣件市場面臨多重挑戰，在低價紅海競爭下，單純依賴常規規格扣件已難以維繫長期毛利，中鋼與螺絲產業供應鏈唯有透過原料配銷支援、加速切入車用、航太、綠能等高值化扣件領域，並落實低碳排製程轉型，方能在全球鋼市劇烈洗牌中站穩腳跟。