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近五年科技宅新案漲幅新北完勝北市 代銷：去年風向開始變了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
近五年雙北市科技聚落新建案房價全數上漲，新北漲幅超過台北市，但近一年不再雨露均霑，內湖、新莊等聚落漲勢延續，部分聚落轉為修正，市場回歸產業成熟度、就業與生活機能等基本面。信義代銷／提供
近五年雙北市科技聚落新建案房價全數上漲，新北漲幅超過台北市，但近一年不再雨露均霑，內湖、新莊等聚落漲勢延續，部分聚落轉為修正，市場回歸產業成熟度、就業與生活機能等基本面。信義代銷／提供

近五年雙北市科技聚落新建案房價全數上漲，新北漲幅超過台北市，但近一年不再雨露均霑，內湖、新莊等聚落漲勢延續，部分聚落轉為修正，市場回歸產業成熟度、就業與生活機能等基本面。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，近五年新北市科技聚落含預售與新成屋在內的新建案平均漲幅約68%，優於台北市約59%的表現，顯示新北不少科技聚落原本新案房價基期較低，又疊加重劃區開發、企業進駐及交通建設等利多，使新案房價在多頭期間具有較大的補漲空間。

值得注意的是，若只看近一年科技宅行情開始分流，內湖科技園區、新莊知識產業園區新案房價仍上漲超過10%，延續較強漲勢；另一方面，新店寶高智慧產業園區、林口新北國際AI+智慧園區及中和遠東世紀廣場園區周邊新案則出現5%以內的價格修正。

童莉婷指出，當房市由多頭轉向盤整，部分前期漲幅較大的生活圈進入價格整理階段，加上新案市場容易受到年度推案組合與產品結構差異影響，科技聚落房價走出不同節奏，新案市場表現逐漸回歸各生活圈的產業與區域基本面。

再把觀察尺度放到行政區，若科技生活圈漲幅明顯高於行政區，代表產業聚落對於周邊房市形成額外溢價。內湖科技園區與Tpark遠東通訊園區新案近五年漲幅均接近一倍，高於所屬行政區，其中內科代表個案「碧湖雲景」，受惠成熟產業聚落支撐與住宅供給有限。

童莉婷表示，Tpark創價個案「遠揚之森A+」則因指標科技廠進駐，加上重劃區環境與捷運效益，產業與居住機能同步升級，使生活圈新案房價表現優於板橋區整體。而頂埔科技園區新案同期上漲37%，則低於土城區整體新案的57%，主要因為科技聚落與板南線捷運效益等區域利多因素提前反映，加上近期缺乏新的重大建設題材挹注，後續漲幅有限。

展望後市，童莉婷認為，科技聚落仍是區域房市新案的重要動能，即使市場由多頭轉向盤整，不同科技生活圈開始出現漲幅差異，也更能凸顯各聚落的「含金量」；未來具備穩定就業需求、完善機能及產業成長潛力的科技聚落新案，仍有機會在房市盤整中展現相對韌性與長期發展空間。

新北 房市

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