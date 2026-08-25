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成屋買氣回來了 7月全國建物買賣移轉棟數為2.64萬棟創19個月來新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
今年前七月全國交易量為151,023棟，與去年同期相比，年減2.0%，累計減幅已逐步收斂。永慶房產集團／提供
今年前七月全國交易量為151,023棟，與去年同期相比，年減2.0%，累計減幅已逐步收斂。永慶房產集團／提供

根據內政部最新資料顯示，7月全國建物買賣移轉棟數為26,404棟，月增13.2%，年增10.4%，不僅年、月雙增，更是自2025年1月以來首次突破2.6萬棟的月份，創19個月以來單月新高。累計2026年1-7月全國建物買賣移轉棟數為151,023棟，年減2.0%，累計年減幅已逐步收斂。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，房市交易從簽約到完成登記，通常約有一個月左右的時間差，因此，2026年7月公布的建物買賣移轉棟數，主要反映6月至7月初的交易狀況。

觀察這段期間，受惠於AI與科技產品出口動能強勁，國內經濟維持穩健成長，民眾對就業及所得前景仍具信心，自住與置產需求因而獲得支撐。

另一方面，陳金萍指出，台股維持高檔，部分投資人考量市場波動風險，選擇適度獲利了結，加上通膨預期仍在，部分資金轉向具保值性的房地產。在多項因素共同帶動下，7月全國建物買賣移轉量較6月成長逾一成。

另與去年同期相比，2026年7月全國建物買賣移轉棟數年增10.4%。陳金萍指出，去年7月正值美中關稅衝突暫時緩和，全球貿易不確定性降低，國際股市反彈，市場恐慌情緒降溫，帶動房市買氣逐步回穩；同時，部分都會區的新屋交屋潮，也支撐當月全國交易量維持在2.3萬棟以上。

陳金萍表示，而2026年7月除了中古屋交易有所回溫外，部分都會區的新屋完工交屋量也明顯增加。在中古屋買氣與新屋交屋潮共同挹注下，推升全國7月建物買賣移轉棟數較去年同期增加逾一成。

合計今年前七月全台建物買賣移轉棟數表現，全國交易量為151,023棟，與去年同期相比，年減2.0%，累計減幅已逐步收斂。陳金萍分析，數據顯示今年國內經濟與就業情勢穩定、台股財富效果延續，以及各都會區新屋交屋潮挹注，均有助於交易量逐步回穩，帶動年減幅持續縮小。

展望後市，陳金萍指出，目前台灣經濟穩健成長，科技業與出口動能持續提供支撐，台股高檔震盪，市場信心回溫，加上今年大量新屋陸續交屋，整體建物買賣移轉棟數可望回穩。

不過陳金萍分析，由於央行信用管制持續、資金條件對房市的壓制效果仍在，買氣大幅擴張的空間有限，預估未來市場表現將更取決於各區域供需、產品條件及購屋負擔能力等基本面，區域分化的現象持續，整體市場以自用、長期置產需求為主力的趨勢不變。

根據內政部最新資料顯示，7月全國建物買賣移轉棟數為26,404棟，月增13.2%，年增10.4%，不僅年、月雙增，更是自2025年1月以來首次突破2.6萬棟的月份，創19個月以來單月新高。永慶房產集團／提供
根據內政部最新資料顯示，7月全國建物買賣移轉棟數為26,404棟，月增13.2%，年增10.4%，不僅年、月雙增，更是自2025年1月以來首次突破2.6萬棟的月份，創19個月以來單月新高。永慶房產集團／提供

內政部 房市 買氣

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