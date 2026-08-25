長榮航攜AIT、台塑石化推綠運輸 首年助微軟減碳1.5萬噸

長榮航空（2618）25日與全球貨運代理商AIT Worldwide Logistics(簡稱AIT)正式簽署協議，攜手推動「綠運輸計畫」，三家業者一起推動綠運輸，首年助微軟（Microsoft）減碳1.5萬噸。

長榮航空與全球知名貨運代理商ATI正式簽署協議，雙方將共同推動長榮航空「綠運輸計畫」，透過添加永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel, SAF)之航班，首年提供科技巨擘微軟15,000噸範疇三(Scope 3)減碳環境效益，協助降低其雲端設備之航空運輸碳足跡，協助降低雲端設備航空運輸碳足跡，也為台灣SAF市場擴大應用再添動能。

此次合作由長榮航空永續長劉嘉文與AIT策略長Greg Weigel代表簽署，民航局局長何淑萍、AIT商務組副組長高宇文、長榮航空總經理孫嘉明、台塑石化總經理林克彥、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter，以及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成共同見證，串聯航空、能源、物流及科技產業，建立完整SAF價值鏈。

長榮航空總經理孫嘉明表示，航空業淨零轉型需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入。此次合作不僅展現跨產業合作力量，也證明當企業需求與產業資源相互串聯，就能加速永續航空燃油市場發展。長榮航空期待攜手更多夥伴，推動低碳航空運輸成為全球供應鏈新常態。

AIT策略長Greg Weigel表示，AIT每年自台灣運送大量高價值航空貨物，長榮航空一直是支持AIT區域快速成長的重要合作夥伴，雙方也建立數十年深厚互信。此次攜手重要客戶微軟、核心合作航空公司長榮航空，以及台灣在地SAF供應商台塑石化，希望透過跨產業合作展現SAF減碳效益，帶動市場發展，並鼓勵亞太地區更多航空公司、燃油供應商、貨運代理商及企業客戶共同參與。

林克彥則點出SAF大規模推廣面臨的關鍵課題，就是成本。林克彥表示，航空業脫碳是最困難的領域之一，在飛行安全及技術條件考量下，SAF是目前重要且可靠的減碳途徑，但相較傳統航空燃油，SAF仍存在成本增加問題，若要讓市場持續擴大，不能只由單一業者承擔成本，而是需要所有使用者共同分擔。

林克彥指出，應透過企業客戶、航空公司及供應鏈共同承擔增加的成本，並讓客戶共享部分減碳成果，才能形成正向循環，讓SAF使用規模愈來愈大。他也期待政府政策能進一步協助原料商，讓SAF生產所需原料取得更加容易，降低供應端障礙，才能加速整體產業發展。

林克彥表示，全球面臨氣候變遷及極端氣候挑戰，從航空產業來看，減碳已不是單一企業可以完成的任務。台塑石化五年前即宣示朝碳中和目標邁進，而航空業因飛行安全等因素，減碳難度尤其高，SAF因此成為重要解方。

他認為，長榮航空此次攜手微軟、AIT及台塑石化，是把企業減碳需求轉化為實際行動的做法，透過各方共同投入，才能讓減碳真正形成規模。「減碳要大家一起做，才能水到渠成」，未來也希望讓搭乘長榮航空、使用相關運輸服務的消費者，都能更有感地參與減碳。

高宇文表示，這項跨產業合作為綠色與永續貿易建立絕佳典範。近年AIT見證台美關係日益緊密，2026年前五個月，台灣是美國第18大入境旅客市場來源地，較2025年同期成長15%；台灣也已成為美國第四大貿易夥伴，美國則是台灣最大的出口市場，強勁的經貿往來帶動雙方客運與貨運需求持續成長。

目前台灣與美國11個主要城市間每周約有170個客運航班，貨運需求也持續快速成長。高宇文指出，隨著跨境貿易及供應鏈擴大，如何降低航空運輸碳排放，將成為企業落實永續供應鏈的重要課題。

此次合作航班由台灣出發，使用台塑石化生產的SAF，原料採用廢食用油，供應來源及製程皆經國際永續與碳認證（ISCC）驗證，相較傳統航空燃油，在生命周期內可降低約80%溫室氣體排放。相關減碳效益將透過國際認可機制進行管理與移轉，提供微軟作為供應鏈減碳成果，降低航空貨運產生的Scope 3排放。

微軟長期致力於永續發展，除承諾2030年達成負碳排（Carbon Negative）目標，也持續透過採購SAF等方式降低供應鏈排放。此次合作不僅展現國際企業對低碳航空運輸的具體行動，也支持台灣在地SAF市場發展，形成由企業需求帶動SAF應用的模式。

長榮航空表示，因應全球企業對供應鏈減碳及永續運輸需求持續提升，公司自2025年起已在亞洲、歐洲及美洲起飛航班常態性添加SAF，並與台塑石化簽訂五年期SAF採購合作。透過「綠運輸計畫」，長榮航空協助企業客戶及貨運代理商掌握航空運輸碳排資訊，並透過SAF減碳環境效益降低供應鏈Scope 3排放。

此次與AIT、微軟及台塑石化合作，長榮航空希望建立可持續且可複製的合作模式，吸引更多企業加入，進一步擴大SAF應用規模，加速航空運輸淨零轉型。

在永續治理方面，長榮航空自2021年起參與標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA），已連續五年入選《永續年鑑》（The Sustainability Yearbook）；今年5月公布的道瓊領先指數（DJBIC）評選中，長榮航空也成為唯一入選「DJBIC Emerging Markets Index」成分股的台灣航空公司。

長榮航空表示，未來將持續深化SAF應用、提升營運效率，並攜手供應商、企業客戶及國際夥伴，擴大低碳航空運輸生態系，推動航空產業朝淨零轉型。

長榮航空永續長劉嘉文(左四)和全球知名貨運代理商AIT Worldwide Logistics策略長Greg Weigel(右四)共同簽署協議，並由民航局局長何淑萍(右三)、長榮航空總經理孫嘉明(左三)、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley(左二)、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter(右二)、台塑石化總經理林克彥(左一)，以及微軟公共暨法律事務部總經理施立成(右一)出席見證。長榮航空／提供

長榮航空使用台塑石化生產的永續航空燃油，原料採用廢食用油，供應來源及製程皆經過國際永續與碳認證(ISCC)驗證。長榮航空／提供

AIT Worldwide Logistics策略長Greg Weigel(右)此次來台特別致贈紀念性獎牌，長榮航空總經理孫嘉明(左)回贈一架波音787-9飛機模型，象徵雙方攜手合作、共同推動永續航空貨運的願景。長榮航空／提供