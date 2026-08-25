台南旭日雷霆職業匹克球隊正式成軍 尚騰汽車集團攜寶嘉聯合進軍AEPL

尚騰汽車集團攜手寶嘉聯合正式成立職業匹克球隊「台南旭日雷霆」，宣布進軍亞洲菁英匹克球聯盟（Asia Elite Pickleball League，AEPL）創始賽季，成為聯盟創始球團之一。

這支以台南為所屬地區的全新職業球隊，首季由國際匹克球好手蔡萱擔任隊長，球隊成員涵蓋國際匹克球賽事、網球、羽球及桌球等多元競技背景，正式揭開首個職業賽季的序幕。

現場並首度揭曉「台南旭日雷霆」球隊名稱及球隊識別，由隊長蔡萱率領今日出席的五位球員共同亮相，宣告這支全新職業球隊正式登場。

立法委員陳亭妃指出，近年來，匹克球在世界各地快速發展，不分年齡、容易上手，兼具休閒、競技與社交功能，非常適合在社區、校園及親子活動中推廣。「台南旭日雷霆」職業匹克球隊正式成軍，以台南作為主場城市，這不僅為台南體育發展注入新活力，也讓更多市民有機會認識匹克球、愛上匹克球。期待透過職業球隊帶動基層推廣，讓匹克球走進社區、走入家庭，從親子同樂到全民運動，讓台南成為一座健康、活力、幸福的運動城市。