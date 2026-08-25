泓德能源小金雞展翅 星星電力預計12月登錄興櫃

再生能源系統廠泓德能源（6873）旗下小金雞星星電力預計12月正式登錄興櫃，並於明年11月掛牌上市，為國內綠電族群再添生力軍，並藉此擴大營運規模，挹注母公司營運。

星星電力成立於2020年，目前資本額約4億元，主要核心業務為電力交易、智慧調度、能源與資產管理、商業結構設計與風險控管，今年上半年每股純益約2元，實際財報將在興櫃前進一步對外揭露。

據悉，星星電力目前累計綠電合約電量已超過210億度，較2025年實際轉供電量年增逾一倍，且已累計取得超過40萬張再生能源憑證；用電客戶涵蓋半導體、AI資料中心、金融、電信及高耗能製造業，其中半導體與AI資料中心占比達56％。

星星電力董事長周仕昌表示，電力產業正從集中式供給走向去中心化，分散在各地的光電、儲能、工廠負載及充電樁，都能成為可交易的能源節點，而星星電力將以Power Bank模式為基礎、Star Trade AI為核心，扮演「能源界Uber」的角色，聚合資源、串聯五大電力市場，藉此衝刺業績。

展望未來，星星電力總經理關婷怡指出，公司預計至2028年可供應風光電量體超過1.2GW，其中外購容量約951MW；儲能與電力交易方面，星星電力目前已有60MW表前儲能投入營運，預計今年底累計上線容量達360MW。

至於海外業務方面，星星電力已將Star Trade AI導入旗下日本北海道50MW Helios儲能案場，支援JEPX批發市場及EPRX需給調整力市場的交易決策，而泓德能源在日本長期脫碳電源拍賣（LTDA）累計取得約560MW容量，預計自2028年起陸續由星星電力提供營運服務。

另外，星星電力亦與中部電力Miraiz推動儲能型電力保險合作，目標容量上看300MW，而澳洲布局方面，當地營運團隊已完成建置，預計2027年上線自有投標及優化模型，逐步承接集團約730MW電力交易服務。