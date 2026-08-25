BIM、生產履歷、社區營造三箭齊發 信義開發2026參展亞太永續博覽會

2026亞太永續博覽會8月27至29日於台北世貿一館登場，信義開發攜手信義房屋參展，以BIM建築資訊模型、建物生產履歷、社區營造三大核心，展現產品產製以及讓住戶從陌生到熟識的永續實踐路徑。

本屆展覽以「共築我們的未來」為主題，規劃永續建築等九大主題展區。信義開發於設計施工端導入BIM技術，先於電腦中預見結構與機電管路配置，兼顧資源效率與施工品質；於品質管理端建立建物生產履歷制度，透明記錄建造過程，強化客戶信賴；於入住體驗端自預售階段啟動社區營造，設立「OUR-Space」社造體驗館作為鄰里互動中心，陪伴住戶從陌生走向熟識。

上述理念呼應信義企業集團開發事業群於大陸與雙北的一貫實踐：包括上海嘉定「信義嘉庭」、無錫「山水嘉庭」兩案，皆已完工入住並獲獎肯定。已完成交屋的「嘉品」案則為集團開發事業帶來穩健貢獻，印證社造模式能同步兌現品牌與市場成績。信義開發誠摯邀請各界於展期蒞臨現場，感受完整永續藍圖。

展望未來，信義開發持續擴大捷運聯開與都市更新布局：捷運聯開方面，繼2025年2月取得「LG17出入口A」、7月再取得「LG16出入口A、B」，將打造綠建築與智慧建築雙認證社區；土城樹林線三案總投資逾61億元、預計容納逾1,400位居住人口；都市更新方面，於台北市北投區行義段三小段、南港區玉成段五小段推動都更案，並取得公辦都更「中山逸居」最優申請人資格，展現雙北核心地段的開發成果。另外，信義開發旗下「嘉品生活廣場」百坪景觀商場也持續引進商場夥伴進駐，共同打造宜居、宜業、宜遊的水岸生活新地標，讓好鄰社造的溫度，從社區延伸進日常的消費生活風景。

信義開發以「社造先行」策略深耕在地，於樹林參與在地社造單位所舉辦的「小樹集」活動，其單場活動即成功觸及逾16萬人次；接下來將於10月9日持續參與在樹林社造單位所舉辦的「溪畔生活節」。歡迎關注官方LINE掌握第一手消息(https://page.line.me/246lvhie?oat_content=url&openQrModal=true)。