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環境部攜手北醫大簽署MOU 邁「環境永續×國民健康」跨域合作新典範

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部與台北醫學大學於25日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式。環境部／提供
環境部與台北醫學大學於25日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式。環境部／提供

環境部與台北醫學大學於25日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由環境部部長彭啓明及台北醫學大學校長吳麥斯代表雙方簽署。本次合作象徵著環境與醫學的跨域結合，期盼藉由政策整合、資源串連與機制革新，綜效發揮「環境永續」與「醫學健康服務」的雙重效益。

面對日益嚴峻的複合型挑戰，單從環境領域的推動已難以因應複合型環境威脅。本次合作結合了環境部「淨零碳排、綠色治理與永續未來」的施政方針，以及台北醫學大學「促進教育平等、營造永續環境、完善醫療體系與提供優質健康照護」的辦學願景相輔相成。雙方達成共識，將透過跨領域課程、前瞻科學研究與實務經驗結合，把「預防醫學」思維導入環境決策核心，攜手實現「環境永續與國民健康共榮」的榮景。合作適用範圍涵蓋環境部及其附屬機關（構），以及台北醫學大學、其附屬醫療機構與相關委託營運單位。

未來雙方將聚焦於六大重點領域展開深度合作，包括環境教育：推動校園、青年及大學社會責任環境教育相關工作；環境議題人才培育：溫室氣體盤查人才培育、淨零碳排國際趨勢、推動與示範等；綠色醫療議題人才培育：綠色醫療相關議題人才培育；溫室氣體盤查及減量：溫室氣體盤查及減量等策略；醫療廢棄物源頭減量及資源循環：醫療廢棄物源頭減量、資源循環等策略；空氣污染、氣候調適與健康相關研究：戶外及室內空氣品質與極端氣候對健康影響、環境暴露與健康人工智慧或遠距平台系統、促進環境健康韌性及其他議題。

環境部部長彭啓明於致詞中表示：「環境治理已從過去單純管制煙囪，全面跨越到守護國人健康。面對 PM2.5 與極端氣候等挑戰，我們不僅要對症下藥進行精準治理，更借鏡國際經驗，期望讓『預防走在治療前面』。非常期待未來與台北醫學大學跨界攜手，從空污與極端高溫防護、室內空氣品質到綠色醫療全方位串聯，共同建立環境與健康的合作平台，為國人打造更健康、永續的生活環境。」

台北醫學大學吳麥斯校長致詞中表示：「北醫大將發揮醫療健康專業及校院整合優勢，持續推動低碳醫療、資源循環與氣候健康研究，培育兼具永續素養與實務能力的人才，將環境治理與健康促進落實於校園、醫療場域與社會。」

簽署儀式圓滿完成後，雙方期盼透過此一跨域合作典範，發揮政策與學術資源整合的最大效益，為國人共創國民健康與環境永續的長遠福祉。

環境部 北醫大

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