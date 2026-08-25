國旅補助上路業者哄抬房價？ 觀光署：若屬實將終止參與資格

觀光署推出「觀光雙輪驅動方案」，投入33.3億元刺激國旅及國際觀光，不過外界也關注補助上路後，是否可能出現旅宿業者趁勢哄抬房價。對此，觀光署表示，目前尚未接獲相關檢舉，參與方案的合法旅宿都必須透過旅宿網申請，並經地方政府查核房間數及合法性後才能加入；若後續查證業者確有趁活動惡意哄抬房價，將終止其參與資格。

針對媒體詢問如何防範旅宿業者哄抬房價，觀光署旅宿組表示，方案推出前已與各縣市政府溝通，旅宿業者申請參與方案時，須先透過旅宿網提出申請，再由地方政府查核，包括申請房間數及旅宿合法性，確認符合資格後才能參加活動。

觀光署指出，若有實際哄抬房價案例，也可依《發展觀光條例》相關規定進行裁處。由於旅館及民宿主管機關為地方政府，涉及法規裁處部分將由地方政府處理。

觀光署也表示，已與旅宿相關協會溝通，要求業者不要因活動而哄抬房價。對於網路流傳的部分案例，也會進一步查證，並提醒外界部分網路訊息可能存在旅宿、露營區或不同方案混淆的情況。

觀光署表示，民眾若發現疑似哄抬房價案例，可透過觀光署0800專線或各縣市政府相關專線檢舉，相關管道均已在平台公告。經查證確有違規情形，將進行查處，並將違規旅宿從活動中下架。

至於目前參與方案的旅宿業者規模，觀光署表示，目前約有2,000家觀光旅館及一般旅館，以及約5,000家民宿，合計約7,000家合法旅宿參與。

在預算效益方面，觀光署表示，33.3億元方案中，國旅部分預算約23.1億元，包括平日住宿獎助16億元、生日券0.21億元、遊樂園留宿4.2億元、公司員工國旅獎助2.1億元，以及Taiwan PASS雙省方案0.61億元，預估可創造約400萬人次參與及181億元產值。

國際觀光部分則編列10.3億元，包括國際旅客方案、國際旅客會展順道旅遊加碼1億元、國際旅客獎勵旅遊加碼0.61億元，以及國際標竿型演唱會支持方案1.7億元，預估創造約39.5萬人次參與及194億元產值。

兩大方案合計預估吸引440萬人次、創造374億元觀光產值。

其中，單就平日住宿獎助而言，觀光署估算預算約可補助139萬間房，以每房2人計算，可吸引約278萬人次，預估創造約151億元產值。

觀光署強調，此次方案除刺激假日以外的旅遊需求，也希望透過住宿、交通、遊樂園等不同優惠組合，引導國人增加平日及過夜旅遊，進一步帶動旅宿、交通及地方觀光消費。