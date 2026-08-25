重遊客占比達42.25% 觀光署砸33.3億元拚374億觀光產值

為刺激國旅市場、擴大國際旅客來台消費，交通部觀光署推出「觀光雙輪驅動方案」，總投入33.3億元，規劃9項獎助措施，從平日國旅優惠及國際觀光動能雙向著手，預估可帶動440萬人次參與、創造約374億元觀光產值。其中，國際旅客部分首度將「重遊」納入政策重點，鎖定曾經來台的旅客，盼透過「老朋友帶新朋友」的口碑效應，擴大國際旅客來台規模。

觀光署表示，疫後國際旅遊市場持續復甦，台灣入境旅遊人次穩步回升，2025年達857.5萬人次，較2024年成長9.12%。從旅客結構來看，國際市場呈現多元、均衡發展，2025年重遊客比例達42.25%，已超越2019年疫前水準的42.22%，顯示台灣對國際旅客仍具持續吸引力。

觀光署指出，此次方案特別鎖定重遊客群，主要考量重遊旅客本身已具有台灣旅遊經驗，若能進一步透過親友推薦、帶動首次來台旅客，可發揮口碑行銷效果。觀光署也希望透過政策鼓勵重遊旅客再訪台灣，進一步擴大國際旅客市場。

除一般觀光客外，國際會議、展覽等MICE商務客群也具有較高消費潛力。觀光署表示，2025年整體來台旅客日均消費為185.14美元，但以參加國際會議或展覽為主要目的的旅客，日均消費高達274.51美元，成為帶動觀光產業高值化的重要客群。

國旅市場方面，2025年約67.2%國人集中於周末假日出遊，79%為當日往返；全年出遊旅次較2024年成長11.52%，旅遊型態逐漸朝「短時、多次、輕旅行」發展。觀光署分析，生活圈周邊旅遊日益融入日常，民眾旅遊需求也逐漸從傳統景點導向，轉向更加重視體驗、主題及個人化。

從觀光產業供給面來看，旅行業家數近10年成長13.7%，截至2026年7月已有4,282家，顯示旅遊市場仍具發展動能。旅宿業營運表現也持續成長，2026年上半年總營業收入達948.18億元、住客人次達4,039.6萬人次；其中，國旅住客較2024年成長5%、較2025年成長2%，國際住客則較2024年成長13%、較2025年成長4%。目前旅宿業總家數達16,208家，客房數維持約25萬間的穩定規模。

觀光遊樂業方面，2025年遊客人次達1,796萬人，假日單日遊客密度約為平日2.5倍，顯示平日旅遊市場仍存在進一步開發空間。觀光署表示，面對旅遊需求結構改變及產業發展新課題，推出「觀光雙輪驅動方案」，以平日國旅及國際觀光兩大方向作為政策主軸。

其中，「平日國旅優惠」編列23.1億元，包含「平日住宿」、「生日券」、「遊樂園留宿」、「公司員工國內旅遊獎助」及「Taiwan PASS雙省方案」等5項措施；「強化國際觀光動能」則編列10.3億元，推出「國際旅客重遊加碼」、「國際旅客會展順道旅遊加碼」、「國際旅客獎勵旅遊加碼」及「國際標竿型演唱會支持方案」等4項措施，合計9項方案。

觀光署表示，國旅方案希望引導國人從周末、當日往返旅遊，進一步增加平日及過夜旅遊，核心目標是推動國旅朝「3天2夜」留宿模式發展，讓旅客增加住宿時間，也帶動地方餐飲、交通、遊樂及購物等觀光消費。

在平日住宿方面，一般地區連續入住2晚，第1晚最高補助800元、第2晚最高補助1,200元，兩晚最高可獲2,000元補助；離島地區連續入住2晚，則第1晚最高補助1,000元、第2晚最高補助1,500元，兩晚最高補助2,500元。

平日住宿獎助活動已於2026年8月20日開放國人登錄個人資料，完成登錄後可自9月1日起使用，活動至2026年11月30日止；若獎助經費提前用罄，觀光署得提前公告截止。

「生日券」則採抽獎方式辦理，一次抽出12個月份，每月1,000名壽星，每人可獲1,200元住宿金，並可與平日住宿優惠合併使用。生日券活動已於2026年8月20日開放登錄，至9月8日下午5時截止，觀光署將於9月9日上午11時起開放民眾查詢中獎結果，中獎旅客可於2026年9月10日至12月31日的平日入住期間使用。

交通方面，觀光署推出「Taiwan PASS雙省方案」。其中「Taiwan PASS台鐵版」整合台鐵3日周遊券、4大都會捷運任選1項及15項景區接駁任選1項，串聯鐵路、城市捷運及景區接駁等交通運具。民眾如有跨縣市旅遊需求，可購買2,500元台鐵版Taiwan PASS，並選擇Taiwan PASS票價5折優惠，或選擇1,500元平日住宿抵用券，且住宿抵用券可與平日住宿及生日券合併使用。

針對親子旅遊，觀光署也規劃「遊樂園留宿」方案，民眾使用平日住宿優惠後，可依折抵金額獲贈樂園點數，兌換遊樂園門票及相關商品，增加平日旅遊誘因。

觀光署建議，民眾可依自身旅遊型態搭配不同優惠，例如平日安排兩晚住宿，再搭配生日券、Taiwan PASS或遊樂園留宿方案，以提高整體優惠效益。若抽中生日券，一般地區入住兩晚最高可獲3,200元住宿優惠，離島地區最高可達3,700元；若再搭配遊樂園方案，總優惠最高可達5,200元至5,700元。若有交通需求，再搭配Taiwan PASS雙省方案，以2,500元購買台鐵版Taiwan PASS，最高可享6,700元價值。

至於旅宿業房價問題，觀光署署長陳玉秀提醒，平日住宿登錄主要是進行資料建檔，實際補助仍以旅客入住情形及當時經費狀況為準，若經費提前用罄，活動將提前截止，建議民眾提早規劃並選擇合法旅宿。

針對外界擔心政府補助可能造成旅宿業者趁勢哄抬房價，觀光署強調，推動補助的目的在於讓民眾享有實質優惠，將秉持價格透明原則，避免業者因補助而變相加價。觀光署已要求參與方案的旅宿業者公開房價資訊，並與地方政府合作加強稽查。

觀光署表示，若查證旅宿業者趁活動期間惡意哄抬房價屬實，將立即終止其參與活動資格。民眾訂房時也可多方比較價格，若發現房價明顯異常，可留存相關訂房資訊，向地方政府或觀光署檢舉。