全福BRM424二期臨床收案完成！初步數據優異 目標今年底完成國際授權

全福生技（6885）總經理徐文祺25日表示，治療神經營養性角膜炎（Neurotrophic Keratitis, NK）的新藥BRM424，近期於美國與巴西進行的二期臨床試驗已順利完成所有受試者給藥。初步結果顯示藥物安全性極佳，除角膜修復顯著外，更能恢復角膜神經敏感度且無痛感，表現優於現行市售藥物。BRM424完整臨床數據預計於今年4季正式公布。

全福生技表示，NK是一種罕見退化性、致殘性眼疾，病人通常從角膜感覺遲鈍、視力模糊、反覆上皮缺損、角膜潰瘍，嚴重時角膜開始溶解及穿孔，甚至影響視力導致失明。根據Research Nester 於2025年市場研究報告，全球NK市場預估將從2026年的3.96億美元成長至2035年的 7.64億美元，年複合成長率(CAGR)達7.5%。

林羣表示，鑑於優異的臨床數據與 NK 藥物市場的龐大需求，目前除已有多家國際藥廠持續進行全面且詳細之盡職調查（Due Diligence）及初步授權條件（Term Sheet）討論外，近期亦紛紛接獲其他長期關注BRM424的藥廠之詢問，並簽署保密合約要求進行盡職調查。公司預計於第4季臨床數據正式公布後，將加速授權條件之談判，力爭年底前完成全球或區域授權。

徐文祺特別說明，BRM424本次開放性試驗中，隨著受試人數增加，患者症狀改善比例隨之提升。除展現良好角膜修復效果，受試者恢復神經敏感度時皆未出現痛感，且無任何與藥物相關之嚴重副作用。

全福生技已於 7 月中向美國 FDA 提出諮詢會議申請，積極推進下一階段臨床布局，確保於第4季臨床結果公布後，能無縫接軌的迅速銜接開發進程，以加速推動國際授權及新藥上市工作。

除了 BRM424 之外，全福生技在治療青光眼的新藥BRM411及治療乾眼症的新藥 BRM421 也有進展。

全福生技技術長林鄭文表示，BRM411目前二期臨床試驗，已於國內開啟九個臨床試驗中心同步收案。在此盲性試驗之初步觀察中，目前所有受試者皆展現良好降眼壓效果且紅眼副作用極低，進展符合預期。

至於BRM421二期劑量探索臨床試驗，已於國內開啟兩個臨床試驗中心收案，目前收案順利進展中。初步結果顯示，BRM421對乾眼症之改善效果，與使用劑量成正相關。

林羣表示，隨著BRM424及BRM411二項產品二期臨床試驗陸續進入結案階段，公司將全力推動國際授權與合作，加速新藥上市時程，為病患提供更優質的治療選擇，並創造企業長期價值。