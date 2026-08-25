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漢田生技受惠內需消費回溫 保健飲品代工營運穩健

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
上櫃公司漢田生技今天舉行業績發表會，財務協理謝駿陽（左起）、品研協理林嘉威、總經理王國華、業務經理黃若瑜出席。記者邱德祥／攝影
上櫃公司漢田生技今天舉行業績發表會，財務協理謝駿陽（左起）、品研協理林嘉威、總經理王國華、業務經理黃若瑜出席。記者邱德祥／攝影

上櫃公司漢田生技今天舉行業績發表會，經營團隊說明公司營運現況與未來展望。漢田生技為保健飲品及果凍、晶凍等產品代工廠，主要提供OEM、ODM服務，從產品提案、配方設計、法規審核、滅菌測試到量產，提供一條龍整合服務。

漢田生技財務處協理謝駿陽表示，漢田屬食品加工業，近期受惠股市創新高及民間消費回溫，內需民生消費市場仍維持穩健成長。公司主要優勢在於協助品牌客戶進行配方開發與代工充填，不直接承擔品牌銷售風險，營運模式以穩健的代工收入為主。

從產品結構來看，保健飲品及液態晶凍占營收約97%，目前仍以內銷市場為主，約占營收9成以上。漢田生技表示，公司可依客戶需求提出產品概念及配方，並進一步完成法規審查、測試及量產，協助客戶完成產品開發。

在配方應用方面，漢田生技涵蓋促進學習、視力保健、腸道保健、免疫提升、抗氧化美肌、私密護理、代謝管理、控糖、纖體、護肝，以及舒心好眠、骨骼保健與體力提升等多元需求，持續擴充產品應用領域。

展望未來，謝駿陽看好亞太健康與保健食品市場發展。他表示，隨著可支配所得增加、都市化加速及健康意識提升，加上傳統保健文化與現代健康管理需求融合，亞太市場成長潛力持續增加。

根據公司引用的2026年市場研究，亞太地區已成為全球健康與保健食品的重要市場，2025年亞太市場營收占全球比重已超過3成。漢田生技表示，未來將持續深化配方開發及代工整合能力，並掌握亞太保健食品市場成長商機。

上櫃公司漢田生技今天舉行業績發表會，財務處協理謝駿陽說明公司財務和展望。記者邱德祥／攝影
上櫃公司漢田生技今天舉行業績發表會，財務處協理謝駿陽說明公司財務和展望。記者邱德祥／攝影

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