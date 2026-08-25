寬量國際生技論壇登場 藥華藥等指標生技強棒亮相

寬量國際（QIC）生技論壇於25日登場，邀請寶泰生醫（7850）、長佳智能（6841）、長聖（6712）、藥華藥（6446）、樂迦再生（6891）等五大指標性上市櫃生技企業，同台發表最新營運里程碑與國際布局。看好台灣生技產業已由過去的「本夢比」階段，全面跨入具備「高毛利、高營收成長、AI技術加持與國際商業化」的成熟期，成為資本市場在科技股高基期下配置資金的最佳戰略選擇。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，QIC生技論壇所邀請的五家指標生技企業，涵蓋寵物創新藥平台「寶泰生醫」、醫療AI龍頭「長佳智能」、異體CAR-T全球領先者「長聖國際」、重磅新藥巨頭「藥華醫藥」，以及亞洲最新AI智能細胞工廠「樂迦再生」，展現台灣生技產業從人用與寵物新藥、AI診斷、前瞻細胞治療到自動化IDMO代工的龐大價值護城河。

寶泰生醫是亞洲最大寵物創新醫藥平台，將頂尖人用醫療轉譯寵物市場，營運亮點包含解決剛性需求，並在傳統化療與手術外提供全新治療選項；以及擁有全犬貓抗體庫，瞄準自體免疫等八大寵物疾病，打造亞洲最具規模的寵物創新醫藥旗艦。

長佳智能是醫療AI與醫療實體AI解決方案龍頭，營收與獲利翻倍創歷史新高，2021至2025年營收年複合成長率達77.4%，2025年營收新台幣3.79億元，2026年上半年營收達1.67億元創歷史新高，營業利益2,447.2萬元，較去年同期大幅增長124.06%。

長聖國際為全球異體現貨型實體瘤CAR-T領先者，CDMO代工業務營運與利潤極佳，2026年上半年營收達4.63億元，年增15.95%，毛利率78%，合併獲利2.22億元，年增24.58%，EPS達2.20元。

藥華藥的第二適應症（ET）取證在即潛在市場翻倍，財務繳出三高表現，2026年上半年累計營收達119.8億元，年增74.59%，毛利率高達91.51%，稅後淨利46.80億元，年增123.28%，EPS衝上11.35元，上半年強賺逾一個股本直逼2025年全年，展現重磅新藥強勁的經營槓桿與現金流爆發力。

樂迦再生為亞洲最新AI原生細胞工廠，已成功取得Charles River、Miltenyi 及Cambium Bio的合作與訂單，針對iPSC、癌症、乾眼症及細胞品質控管等項目進行深度合作。其中，樂迦將攜手Cambium Bio直攻美國市場，可望成為台灣第一家獲美國FDA查廠的細胞治療工廠；Miltenyi則將新一代雙靶點CAR-T引進台灣，由樂迦負責製造落地。