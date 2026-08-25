340萬運動人口帶動科技新市場…新北串聯21家企業 拓展運動健康商機

運動不只為了健康，更是科技產業的新應用市場！新北市政府經濟發展局25日舉辦「科技新體驗・新北產業未來式」，以「打造全齡健康新北」為主軸，串聯21家科技企業及教育局，展示AI影像辨識、智慧穿戴、健康監測、智慧運動系統及無人機足球等創新應用，從運動訓練、健康管理到校園體育，展現科技融入生活的多元可能，也為企業開拓運動健康市場創造更多合作契機。

新北市副秘書長龔雅雯親臨現場體驗時表示，新北市規律運動人口率高達85.4%，擁有超過340萬運動人口，龐大的運動人口帶動多元運動健康需求，也形成科技應用的重要市場。另一方面，新北擁有逾6,100家 ICT產業及1萬家精準健康產業，合計高達1.6萬家產業聚落，具備從軟硬體研發、設備製造到健康服務的完整生態鏈，市府將持續串聯產業與應用場域，協助企業掌握市場需求，將創新技術轉化為實際服務與商業機會。

龔雅雯副秘書長強調，科技的價值在於解決真實需求、走入生活場景，市府持續扮演關鍵的「搭橋者」角色，將企業的AI與數位技術推動至運動場館、校園、社區及家庭。目前「新北動健康 APP」會員已突破50萬人，成功串聯健康、運動與場域數據等，成為將科技從單點產品轉化為全市服務的典範，也是市民需求驅動產業創新的具體實踐。

為讓科技健康在校園與社區全面落地，新北市持續建置運動及健康服務場域，已累積投入230億元建置20座國民運動中心，更於三峽導入全台唯一的「Tennispot AI 網球模擬體驗」。教育局則持續推廣校園科技運動，引進「AR 動滋動」體感平台與無人機足球體驗，今日活動現場特別設置「無人機足球體驗場」，讓民眾體驗飛行操控結合競技運動的創新應用；社會局則於全市646處社區據點培訓種子老師，將科技化肌耐力與健腦訓練帶入樂齡生活。

經發局表示，今日活動吸引超過300名民眾及產業人士報名參與，21家企業現場展示即時健康數據監測、AI影像運動表現分析及智慧系統整合等技術，並同步舉辦產官學研論壇，邀集國家運動科學中心執行長趙遠宏、博晶醫電董事長郭信甫等產學研領袖交流。與會專家指出，運動科技已逐步從專業競技走向全民生活，未來透過AI數據分析、智慧穿戴及線上線下（OMO）整合，可進一步重塑運動健康服務模式；而政府提供貼近市民生活的真實應用場域，也有助於企業驗證技術、加速產品商業化及拓展國際市場的重要推力。

經發局指出，產業競爭已從單一硬體製造走向軟硬體、數據應用與場域服務的跨域整合，新北擁有龐大運動人口與產業優勢，具備企業測試技術、驗證產品及取得市場回饋的優勢。未來市府將持續整合產官學研資源，促進創新技術與實際場域接軌，協助企業拓展產業合作與應用機會，讓科技成果加速落地，為新北產業發展與全齡健康生活創造更多價值，共創宜居、智慧、健康的新北市。