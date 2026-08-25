第2季全球新能源車銷量年增10.4% 海外市場成中系車廠競爭力核心

根據TrendForce最新電動車產業研究，2026年第2季全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達537萬輛，年增10.4%。若計入油電混合車（HEV），上述四類電動車總計貢獻第2季全球汽車銷量達33.2%，比重創下歷史新高。

由於區域市場銷量消長，第2季品牌市占排名顯著盤整。中國大陸雖然仍是全球新能源車最大的單一市場，但因本土需求持續不振，於全球銷量占比已從2025年同期的66%下滑至56%。TrendForce表示，僅依賴大陸本土市場即可維持成長的品牌正加速減少，海外市場的銷售與出貨能力已正式成為評估中系車廠核心競爭力的關鍵指標。以BYD為例，其2026上半年出口量已占總產量的44%，海外表現對其集團營運的實質影響力日益加深。

BYD（品牌）於第2季重返BEV銷售冠軍，雖然銷量仍低於2025年同期，但年減幅度已較上一季明顯收斂。Tesla排名退居第二，然全球銷量年成長25%。Leapmotor市占率首度於本季躍升至全球第三，儘管目前銷量仍高度集中於中國大陸，但藉由大股東Stellantis在歐洲的產銷資源與經驗，為其帶來優於其他大陸品牌的海外擴展優勢。第七名的Toyota第2季銷量年增高達143%，憑藉既有的全球通路優勢，新車款得以迅速實現多國同步布局，逐漸擺脫「純電車賣不動」的印象。反觀Volkswagen首次掉出全球BEV銷量前十名，成為其轉型策略的重大警訊。

第2季PHEV市場持續由BYD（品牌）穩居龍頭，與其他車廠的市占差距擴大。第二名以後的排名競爭激烈，且彼此的市占差距幾乎都不到一個百分點。受大陸本土PHEV銷量下滑影響，加上歐盟未對大陸產PHEV加徵關稅，歐洲已成為中系車廠重點戰略市場。第2季中系品牌（不含Volvo Cars）在西歐PHEV市場的市占率已逼近30%，顯示當地消費者對品牌接受度出現實質轉移，歐洲本土車廠的既有優勢正在流失。