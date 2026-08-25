輝能任命 Rimac Group 執行長 Antony Sheriff 為董事

全球次世代鋰陶瓷電池創新與製造領導企業輝能（ProLogium）今日宣布，任命 Rimac Group 執行長 Antony Sheriff 為公司董事。該任命將於公司先前宣布與 Translational Development Acquisition Corp.（Nasdaq：TDAC）的業務合併交易完成時正式生效。Sheriff 擁有近40年全球汽車、先進製造產業與公司治理經驗，職涯涵蓋產品商業化、製造規模化、國際營運及董事會治理等領域。此次任命旨在進一步強化輝能董事會能力，支持公司由技術與製造驗證，進一步推進全球商業化，並為下一階段的企業規模化與治理需求做好準備。

隨著輝能持續推進全球規模化商業發展，公司正依下一階段的營運、治理及資本市場需求調整董事會能力配置。Sheriff 的經驗橫跨全球汽車產業生態系、先進技術商業化、企業規模化及跨境治理，與輝能目前所面對的核心議題直接相關：如何將既有技術與製造基礎，轉化為更大規模的商業執行與全球客戶導入，同時建立與企業規模相匹配的治理架構。

Sheriff 擁有近40年全球汽車與高端製造產業經驗，職涯橫跨汽車、先進移動、電動車及高端製造等領域。擔任 McLaren Automotive 執行長期間，他主導建立 McLaren 公路車事業，並協助打造從產品開發、製造及全球市場商業化的完整營運體系，並負責包括 MP4-12C、McLaren P1 等代表性車款的開發與市場導入。

其後，Sheriff 亦曾領導 Princess Yachts，並於 Rivian Automotive、Aston Martin Lagonda 及 Pininfarina 等國際企業擔任董事與重要治理職務，累積橫跨企業經營、產品商業化與董事會治理的豐富經驗，尤其深耕高端及高性能產業。

2024 年，Sheriff 出任 Rimac Group 執行長。Rimac Group 為 Bugatti Rimac 的多數股東，並全資擁有 Rimac Technology；後者專注於高性能電動車相關技術，涵蓋電池系統、電驅系統及其他電動化解決方案，並與全球汽車製造商合作推進從技術開發到規模化生產的專案。此一角色亦使他持續參與電動化、先進製造及複雜技術商業化等課題。

Sheriff 的職涯核心不在單一品牌或產品，而在於反覆參與企業把先進技術轉化為可製造、可規模化、可商業化並能進入全球市場的產品與事業。這正是輝能由技術與製造驗證，走向全球商業執行階段時所需要的經驗。

除產業與營運經驗外，Sheriff 的董事會經歷也為輝能帶來跨境公司治理與國際營運視角。隨著公司持續推進製造布局、全球客戶策略及公開市場準備，董事會所需能力也從技術與產業判斷，延伸至企業規模化、跨國治理及長期價值創造。Sheriff 在全球 OEM 生態系、產品導入、企業成長及董事會層級決策方面的經驗，預期將進一步拓展輝能董事會在全球營運與企業發展上的策略視角。