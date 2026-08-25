影／長榮航空攜貨運商推綠運輸計畫 首年供微軟減碳1.5萬噸

長榮航空今天與全球貨運代理商AIT Worldwide Logistics（AIT）簽署合作協議，共同推動「綠運輸計畫」，透過使用永續航空燃油（SAF）的航班，首年提供科技巨擘微軟1萬5000噸範疇三（Scope 3）減碳環境效益，協助降低雲端設備航空運輸碳足跡。合作簽約儀式由長榮航空永續長劉嘉文和AIT策略長Greg Weigel代表簽署，並由民航局局長何淑萍、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley（高宇文）、長榮航空總經理孫嘉明、台塑石化總經理林克彥、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter，以及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成共同見證，展現航空、能源、物流及科技產業攜手合作的決心，串聯完整SAF價值鏈、共同推動企業供應鏈減碳，為航空業低碳轉型注入新動能。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「航空業的淨零轉型，需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入。此次合作不僅展現跨產業合作的力量，也證明當企業需求與產業資源相互串聯時，將能加速永續航空燃油市場發展。長榮航空期待攜手更多夥伴，共同推動低碳航空運輸成為全球供應鏈的新常態」。

AIT策略長Greg Weigel表示，「AIT每年自台灣運送大量高價值航空貨物，長榮航空一直是支持我們在區域快速成長的重要合作夥伴，雙方也建立了數十年的深厚互信。此次攜手重要客戶微軟、核心合作航空公司長榮航空，以及台灣在地SAF供應商台塑石化，我們期待透過跨產業合作展現SAF的減碳效益，帶動市場發展，並鼓勵亞太地區更多航空公司、燃油供應商、貨運代理商及企業客戶共同參與」。

長榮航空表示，本次合作之航班由台灣出發，使用台塑石化所生產的永續航空燃油，原料採用廢食用油，其供應來源及製程皆經過國際永續與碳認證驗證，相較傳統航空燃油可於生命週期內降低約80%溫室氣體排放。相關減碳效益將透過國際認可機制進行管理與移轉，提供微軟作為供應鏈減碳成果，有效降低航空貨運產生之Scope 3的排放。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，微軟長期致力於永續發展，除承諾於2030年達成負碳排的目標外，亦持續透過採購永續航空燃油等方式降低供應鏈排放。 因應全球企業對供應鏈減碳及永續運輸需求持續提升，長榮航空積極深化永續航空燃油布局及應用，自2025年起於亞洲、歐洲及美洲起飛航班常態性添加永續航空燃油，也與台塑石化簽訂五年期永續航空燃油採購合作。

透過「綠運輸計劃」，長榮航空協助企業客戶及貨運代理商掌握航空運輸碳排資訊，並透過永續航空燃油減碳環境效益降低供應鏈 Scope 3的排放。此次與AIT、微軟及台塑石化的合作，將建立可持續且可複製的合作模式，期能吸引更多企業加入，共同擴大永續航空燃油應用，加速航空運輸淨零轉型。

長榮航空今天與全球知名貨運代理商 AIT Worldwide Logistics正式簽署協議，簽約儀式由長榮航空永續長劉嘉文（坐者左）和AIT策略長Greg Weigel（坐者右）代表簽署。並由民航局局長何淑萍（後排右三）、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley（後排左二）、長榮航空總經理孫嘉明（後排左三）、台塑石化總經理林克彥（後排左一）、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter（後排右二），以及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成（後排右一）等人共同見證。記者杜建重／攝影

長榮航空今天與全球知名貨運代理商 AIT Worldwide Logistics正式簽署協議，簽約儀式由長榮航空永續長劉嘉文（左五）和AIT策略長Greg Weigel（右五）代表簽署，並由民航局局長何淑萍（右四）、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley（左三）、長榮航空總經理孫嘉明（左四）、台塑石化總經理林克彥（左二）、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter（右三），以及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成（右二）等人共同見證。記者杜建重／攝影

長榮航空今天與全球知名貨運代理商 AIT Worldwide Logistics正式簽署協議，雙方將共同推動長榮航空「綠運輸計畫」，透過添加永續航空燃油之航班，首年提供科技巨擘微軟1萬5千噸範疇三（Scope 3）的減碳環境效益，協助降低其雲端設備之航空運輸碳足跡。記者杜建重／攝影