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中元普渡驚見「好市多供桌」！這些大包裝商品成熱門供品

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
中部有宮廟直接向好市多大量採購祭祀供品，從飲料、餅乾到各式食品一次備齊，大包裝商品成為普渡供桌主力。圖／會員提供
中部有宮廟直接向好市多大量採購祭祀供品，從飲料、餅乾到各式食品一次備齊，大包裝商品成為普渡供桌主力。圖／會員提供

中元節將至，普渡採買需求逐步升溫，從家庭、社區到公司行號陸續進入備貨高峰。量販通路也迎來一年一度的重要節慶商機，其中美式賣場好市多（Costco）因商品多採大包裝、箱裝販售，符合普渡講究份量充足、陳列澎湃的消費需求，近年在中元節採買市場的存在感明顯提高，從飲料、餅乾、零食到水果等商品，均成為普渡供桌常見品項。

好市多台灣區行銷部經理劉恒嘉表示，中元普渡是台灣重要節慶，也是會員集中採買、分享型商品需求增加的時點；好市多將持續增加多元、便利且適合多人分享的商品選擇，因應家庭及團體的普渡採買需求。

近期有消費者在廟宇普渡場合觀察到，供桌上出現大量好市多商品，不同家庭準備的品項重複度相當高，顯示量販店已成為不少民眾集中採買普渡用品的重要通路。相較一般超市以單包、單件商品為主，好市多的商品多以整箱、多入或家庭號規格銷售，在大型祭祀場合中不僅備貨效率較高，陳列後也更具份量感，與台灣中元普渡重視「豐盛」與「分享」的消費特性相符。

從採購型態來看，中元普渡市場已不再侷限於單一家庭消費。公司行號、社區管委會及大家族共同祭拜，通常需要一次準備較大量的飲料、餅乾及零食，因此箱裝商品具備明顯優勢。部分企業會採集中採購後再分配至不同部門，社區則可能由住戶共同出資，再由管理單位統一採買，也推升單筆消費金額及大量包裝商品需求。

飲料及常溫食品仍是中元檔期的採買主力。汽水、氣泡飲、餅乾、海苔、糕點及各式零食，由於保存期限較長、祭拜後容易分食，向來是普渡市場熱門品項；水果則因量販通路多採整箱包裝，也適合直接搬運及擺放。這類商品兼具祭拜需求與後續家庭消費功能，使中元檔期成為食品零售通路重要的季節性銷售時點。

值得注意的是，中元普渡採買時間也逐漸拉長。部分消費者為避開節日前夕人潮，會選擇提前數周分批購買，但零食、飲料等商品若太早帶回家，也容易在祭拜前就被家庭成員食用，因此市場上也形成「提前備貨、持續補貨」的消費模式，帶動中元節前數周的來客與銷售動能。

從零售市場來看，中元普渡已具有類似大型消費檔期的特性，尤其對量販通路而言，大包裝食品、飲料及民生用品與節慶需求高度契合。過去被視為較具美式消費特色的量販模式，隨著台灣消費者使用情境增加，也逐漸融入春節、清明及中元等傳統節慶。中元普渡因此不僅是民俗活動，也成為量販、超市及食品業者每年第三季不可忽視的節慶商機。

中元普渡 好市多 商品

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