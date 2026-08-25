正隆3R PLUS 永續轉型 獲新北企業精典獎最高榮譽

深耕新北67年的正隆公司，以3R PLUS資源全循環、低碳智慧製造及在地共好成果，榮獲第三屆「新北企業精典獎—永續發展組」，並獲選「精典非凡企業」最高榮譽，於24日由新北市侯友宜市長頒獎肯定。從新北出發、布局全球，正隆持續將造紙本業結合AI智能、低碳能源與綠色創新，四度入選全球Clean200潔淨企業，展現永續轉型與國際競爭力。

正隆副董事長鄭舒云表示，正隆從新北起家，多年來以紙業為核心，持續將低碳、智能與綠能布局拓展至全球營運據點。此次獲獎是對正隆深耕新北及永續轉型的肯定，未來將持續依循「低碳智慧、創能展綠」雙軸策略，攜手政府與產業鏈夥伴擴大循環經濟效益，厚植永續競爭力。

1959年成立以來，新北板橋一直是正隆集團營運與決策核心，總公司與板橋廠提供逾500個工作機會。正隆重視人才長期發展，已連續19年調薪，並領先業界推動員工持股信託，由公司加碼提撥40%，透過穩定就業與共享經營成果，打造幸福職場。

正隆也將循環本業融入新北市民生活。2014年攜手新北市政府推出「蒲公英環保家庭用紙萬用袋」，將產品外包裝結合專用垃圾袋功能，以「一袋多用」落實源頭減塑，目前已擴大至雙北地區，累計銷售近125萬串。2025年更參與「新北市循環設計展—異百貨」，運用回收瓦楞紙材展現材料再生與循環設計，讓永續從製造端走入日常生活。

此外，正隆自2009年起長期認養板橋總部前逾2,000坪土地打造「正隆公園」，廣植近20種原生植物，持續為城市增添綠意，深化企業與地方共好。

以循環再生為本業核心，正隆整合產品、能源、水資源及農林循環，深化「3R PLUS」全循環商業模式。2025年全台再生利用回收紙156.4萬公噸，工業用紙回收紙利用率達97.6%；全集團回收紙再生利用達228.5萬公噸，持續讓城市回收資源重返製程、再生成為紙張。

正隆並建置一條龍紙塑分離及紙容器再生產線，年處理量能達17.6萬公噸，攜手167家回收業者強化源頭分類，使製程紙渣減少近四成，完善在地資源循環體系。同時將循環轉型經驗擴展至全台及海外營運據點，布局生質能、沼氣綠電及替代燃料，推動資源與能源雙循環，打造低碳綠能新紙業。

正隆積極接軌國際永續趨勢，為全球首批TNFD先行者企業，並獲CDP氣候變遷與供應商議合評比「雙A」肯定；同時加速AI應用，自2019年啟動「智紙4.0」，累計推動30餘項智能專案，將數位科技導入造紙製程與能源管理，提升營運效率與能源績效。

從新北起家到布局全球，正隆將持續以「低碳智慧、創能展綠」深化本業轉型，並將循環創新與智能製造能力拓展至全球營運據點，攜手產業鏈夥伴創造環境、產業與社會共好，讓永續成為企業成長與國際競爭力的重要動能。