台中14期房市轉向自住競爭 品牌建商拚產品規劃與居住細節

房市逐步回歸剛性需求，購屋族的選擇標準也重新聚焦品牌建商、售後服務與工程品質。台中14期重劃區是各建商重點布局區段，根據市調與樂居等房產平台統計，近5年已推出超過50個預售案。

隨著自住市場出現K型分化，加上近年台中AI及科技產業就業人口移入，新興重劃區的家庭型住宅開始受到關注，讓14期房市進入「自住產品力」較勁。

地產人士觀察，7月台股歷經波段修正，不少民眾重新檢視資產配置。部分資金在股市獲利後，重新回到具保值特性的房地產，顯示住宅仍被視為對抗通膨的實體資產。今年進場的品牌建商也轉向產品規劃競爭，消費者更加重視自住細節與產品差異性。

精銳建設14期首案敦和段「THE精銳」，主打8D複層式露台，獨特綠意美學贏得口碑，已於今年7月完成交屋，獲得好評與讚賞。

精心規劃的新作「精銳AM」於8月正式進場，主打3.6米樓高、2.8米、3米寬平面車位等精進規格，提升休旅車停放便利性，成為近期敦和段受到關注的新案之一。

「精銳AM」基地面積達962坪，三面臨路，分別面向敦和路、敦和二街及榮德一路，擁有開闊棟距並退縮綠地。建築外觀由甫獲得國家卓越建設獎的「精銳SKY ONE」永豐建築事務所建築師李明哲設計，景觀由木荷景觀孫培強規劃，木荷景觀長期專與精銳建設合作，台北的「陶朱隱園」亦是其代表作。

專案經理涂凱迪指出，目前營建成本、工資、原物料價格持續攀升，14期同質化產品競爭相當多，「精銳AM」針對自住客需求規劃38坪至42坪均質3房；住宅樓高達3.6米，高度舒適又可增加室內收納空間；每層6戶，配置2部客梯及1部專屬貨梯，提高住戶出入品質並縮短等候電梯時間。

目前14期各區段品牌建商新案，已明顯朝自住需求規劃。同樣位於敦和段的「華固四季匯」15％低建蔽率，規劃戶外溫水泳池、每層8戶3梯的純住宅配置；美禾段龍寶「有愛臻邸」以全室精裝修為特色，納入空調、天花板、全熱交換機等配備，提高入住便利性。

洲際段「惠宇和慕」每層4戶2梯、純住宅規劃及雙惠宇花園。品牌建商從精裝配備、低密度規劃、公設到梯戶比各自較勁，14期房市的競爭，也由地段話題延伸到產品規劃。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，敦和段優勢是14期最靠近水湳經貿園區與中央公園的低密度住宅區。近期台中水湳經貿園區持續推動重大建設，8月初水湳轉運中心正式啟用，未來有台中捷運橘線，台中國際會展中心第二期與台中超巨蛋等大型建設均持續推進，相關建設動能預期將持續自住客群。

另外，敦和段北側還可串聯洲際段商業娛樂機能，南側鄰近崇德商圈餐飲生活圈，具備成熟生活機能、學區及重大建設優勢。通勤交通對科技族群自住需求來說，可透過多條市區道路銜接，不必完全依賴74號道路，到中部科學園區動線更具彈性，是可考慮購屋的條件之一。