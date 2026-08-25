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長榮攜手AIT、微軟推綠運輸計劃 台塑：盼法規放寬 讓原料取得更容易

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空與知名貨運代理商AIT今天正式簽署協議，共同推動「綠運輸計劃」。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空與知名貨運代理商AIT今天正式簽署協議，共同推動「綠運輸計劃」。記者胡瑞玲／攝影

長榮航空與知名貨運代理商AIT簽署協議，共同推動長榮航空「綠運輸計畫」，透過添加SAF航班，首年提供科技巨擘微軟1.5萬噸範疇三減碳環境效益。長榮航空永續長劉嘉文表示，此次合作能協助有低碳運輸需求的客戶；台塑石化總經理林克彥說，推動SAF自產需投資設備，盼政府可以放寬法規，讓原料取得更加容易。

長榮航空與知名貨運代理商AIT今天正式簽署協議，共同推動「綠運輸計劃」，本次合作簽約儀式由長榮航空永續長劉嘉文和AIT策略長Greg Weigel代表簽署，並由民航局局長何淑萍、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley（高宇文）、長榮航空總經理孫嘉明、台塑石化總經理林克彥、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter，以及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成出席見證。

會後聯訪時，劉嘉文表示，長榮航空從2023年起逐步使用SAF燃油，過去使用是為降低自身碳排。透過長榮航空「綠運輸計畫」能更近一步將SAF產生的減碳效益，提供給有低碳運輸需求的客戶，降低產品的碳足跡。

永續長劉嘉文說，這次與AIT的合作也代表綠運輸計畫擴展到國際物流體系，盼未來能結合更多企業客戶，讓SAF減碳效益能提供更多企業使用。

總經理施立成表示，永續與減碳是微軟的全球目標之一，其中最重要的是要把SAF生態系建立起來。微軟參與有兩大重要原因，第一，是創造企業端可長可久的需求，把SAF減碳市場做出來，將低碳運輸需求鏈變成商業化模式；第二，此次碳排是透過第三方公正認證，讓碳排效益真正落實在企業端。

總經理林克彥說，要自產SAF生產端就要投資設備，但投資設備時要顧慮原料來源及市場，但這都不是台塑石化可以解決的問題，因此需要政府協助如何尋找可靠的原來來源、如何建立認證系統；市場部分，除了航空公司，應該也要讓消費者一同分攤其成本，這樣SAF減碳產業才能活絡，像這次為微軟就協助承擔，未來市場未來性加大，但還是強調需要政府放寬法規，讓原料取得更容易。

長榮航空與知名貨運代理商AIT今天正式簽署協議，共同推動「綠運輸計劃」長榮航空與知名貨運代理商AIT今天正式簽署協議，共同推動「綠運輸計劃」。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空與知名貨運代理商AIT今天正式簽署協議，共同推動「綠運輸計劃」長榮航空與知名貨運代理商AIT今天正式簽署協議，共同推動「綠運輸計劃」。記者胡瑞玲／攝影

長榮 微軟 AIT

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