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美時結盟Alvotech藥廠合推兩項生物相似藥 搶攻年119億美元市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
美時在證交所召開記者會，由投資人關係主管曾憲忠說明董事會重大決議事宜。記者謝柏宏／攝影
美時在證交所召開記者會，由投資人關係主管曾憲忠說明董事會重大決議事宜。記者謝柏宏／攝影

美時（1795）21日晚間在證交所召開重訊記者會，宣布與全球生物相似藥公司Alvotech簽署策略授權與商業化合作協議，將於美國及主要亞洲市場共同推動Imfinzi （durvalumab）及Hemlibra（emicizumab）生物相似藥的候選藥物AVT34及AVT87，未來搶攻119億美元市場。

美時另外重訊公告，取得這兩項生物相似藥的美國及亞洲市場權利，共需支付最高1.5億美元總金額，首先針對Durvalumab藥物，簽約時支付400萬美及依產品核准及商業化時程支付不超過7,600萬美元之里程碑款；針對Emicizumab藥，簽約時支付100萬美元及依產品開發、核准及商業化時程支付不超過6,810萬美元之里程碑款。

美時投資人關係主管曾憲忠表示，美時Imfinzi是一款用於治療多種癌症的生物製劑，2025年全球銷售額約61億美元；Hemlibra則是一款用於A型血友病患者常規性預防治療，可預防或降低出血事件發生頻率的生物製劑，2025年全球銷售額約48億瑞士法郎（約58億美元）。

美國方面，美時將透過既有商業團隊推動兩項產品商業化；Alvotech則依非專屬協議，保留兩項產品於美國直接商業化的權利。另外，Alvotech將持續負責兩項產品的開發、藥證取得與維護，並作為產品在協議中所有市場的獨家供應商。

亞洲方面，美時將取得八個市場的獨家商業化權利，包括南韓、台灣、泰國、越南、菲律賓、新加坡、香港及馬來西亞，並負責當地藥證申請。

美時總經理Petar Vazharov表示，很高興與Alvotech攜手合作，引進兩項重要的生物相似藥候選藥物，進一步推動美時的全球成長策略。結合Alvotech完整的生物相似藥開發與製造能力、美時在美國及亞洲深厚的商業化經驗與市場基礎，公司將有效推動AVT34及AVT87未來在全球主要市場的商業化。這兩項候選藥物將進一步拓展我們的生物相似藥產品在腫瘤及罕病領域的布局，並實踐美時讓更多患者獲得高品質藥品的目標。

美時 市場 美國

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