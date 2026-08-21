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阿提哈德機上廣播「中國台灣」 外交部抗議、民航局要求立即改善
阿提哈德航空機上中文廣播日前出現「歡迎回到中國台灣」用語，引發旅客不滿。外交部21日表示，對此表達強烈抗議，並嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，已責成駐杜拜辦事處並協調交通部民航局，向阿提哈德航空總部及在台代表提出嚴正交涉，要求更正不當用語、道歉並提出改進作為。
有旅客近日在社群平台發文表示，日前搭乘阿提哈德航空從阿布達比返台，飛機降落前以英文廣播「歡迎回到台灣」，但中文廣播卻改為「歡迎回到中國台灣」，後續在宣導旅客勿攜帶肉品入境時，還使用「中國政府」等用語，引發旅客質疑。
外交部發言人蕭光偉表示，針對阿提哈德航空機上中文廣播矮化台灣一事，外交部表達強烈抗議，並嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，此為客觀事實與國際公認現狀，任何矮化台灣主權地位的不當作法，政府與全體民眾絕不接受。
蕭光偉指出，外交部已責成駐杜拜辦事處，並協調交通部民用航空局，向阿提哈德航空總部及在台代表提出嚴正交涉，要求業者更正不當用語、正式道歉並提出具體改進作為。外交部也將持續關注業者後續處理情形，堅定捍衛國家尊嚴與主權。
民航局則表示，接獲旅客反映後，已要求阿提哈德航空立即改善。據了解，業者已於事發隔日完成相關用語修正，後續也將持續要求業者避免類似情形再次發生。
外交部表示，政府將持續透過駐外館處及相關主管機關與航空業者溝通，對於任何不當矮化台灣主權地位的言論或作法，均將表達嚴正立場。
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