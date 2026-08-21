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貨櫃航運熱絡 業者：運價易漲難跌、市場供需健康

中央社／ 台北21日電
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

運價格走揚，貨櫃三雄近期股價大漲，萬海公告7月每股盈餘（EPS）為2.17元，並指巴拿馬運河水位連續下降，全球港口壅塞未解，運價維持相對高位，市場供需健康；台驊表示，航運市場事件型行情與結構性因素並存，運價「易漲難跌」。

航運傳統旺季報到，貨櫃航運價格持續走揚，貨櫃三雄長榮、陽明與萬海近期股價大漲，萬海今天漲停鎖住，股價6個交易日大漲逾4成，長榮今天創下1年多以來新高，陽明則是今年3月以來的高點。

因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，萬海今天公告，7月自結營收新台幣186.4億元，歸屬母公司業主淨利為60.84億元，每股盈餘（EPS）為2.17元。與去年同月相比，萬海營收年增50.13%、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘年增19.97%。

萬海指出，目前航運市場熱絡，指標性的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）仍處相對高檔水準，租船市場需求持續強勁，各船型可供租賃船舶供給仍偏緊。

市場供需方面，萬海表示，巴拿馬運河通行水位連續下降，加上亞洲颱風等氣候因素持續影響船期安排與港口作業效率，碼頭處理量能與物流能力成長仍相對不足，全球港口壅塞情況尚未完全緩解。

萬海指出，航線調整及地緣政治風險等結構性因素，仍對航運供應鏈帶來影響，整體運價維持相對高位，在新增運力成長有限情況下，全球貨櫃航運市場供需結構仍維持健康。

貨攬業者台驊控股總經理顏益財近期也在法說會上表示，當前航運市場同時存在事件型行情與結構性因素，運價「易漲難跌」。例如近期因颱風影響亞洲港口、歐洲碼頭罷工、內河水位偏低及巴拿馬運河成本增加等因素干擾，導致船期延誤，加上空櫃回流速度放緩，進一步壓縮市場有效運能。

萬海表示，目前運力規模位居全球第11大，並持續推動船隊汰舊換新與運力擴充，預計今年9月將再接收1艘8700 TEU（20呎櫃）新造貨櫃船；另自2027年至2030年，將陸續接收42艘新船，包括10艘6000TEU、12艘8700 TEU、1艘9200 TEU、7艘1萬1000TEU以及12艘1萬6000 TEU大型貨櫃船，預計自2026年起船隊運力將增加約47.5萬TEU。

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