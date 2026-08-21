巨大集團擬提高鼎鎂公司持股至96.63%

人工智慧（AI）與先進製程快速演進，台灣半導體優勢正從晶圓製造向上游材料延伸。永光化學董事長、同時也是台灣化學產業協會理事長陳祖望今（21）日指出，台灣擁有全球最先進半導體製程、龐大材料需求及最嚴格的客戶規格，只要本土材料商能在新製程開發初期與客戶共同研發，就有機會搶先定義規格、成為全球基準（Benchmark）；台灣默克集團董事長李俊隆則認為，台灣優勢在完整半導體生態系，國際材料大廠若把研發、生產及供應鏈進一步落地台灣，可與本土業者共同補足上游材料缺口。

2026-08-21 17:13