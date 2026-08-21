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巨大集團擬提高鼎鎂公司持股至96.63%
巨大（9921）集團21日重訊說明增加對鼎鎂鎂新材料科技股份有限公司股份。巨大公司表示日前(8月7日)召開董事會，並於會中決議通過重要股權收購案，且當日已發布重大訊息。為配合集團整體經營戰略調整，巨大擬透過 100% 持股之子公司「捷安特投資有限公司」，在人民幣 5.97 億元額度內(約新台幣28.3億元)，以自有資金及融資方式，向交易相對人「薩摩亞商眾御有限公司」（鼎鎂公司之第二大股東暨本公司之關係人）收購其持有之全部鼎鎂新材料科技股份有限公司股份。
本次交易預計收購 130,450,500 股，每股收購價格擬定為人民幣 4.5764 元，交易總金額約為人民幣 596,993,669 元。目前巨大集團透過子公司間接持有鼎鎂公司 60.3938% 股份，本次交易預計以人民幣 5.97億，收購約36%之鼎鎂公司非控制權益。
本案交易完成後，巨大集團對鼎鎂公司之綜合持股比例將提升至 96.63%。
鼎鎂公司主要從事新型合金材料應用產品之製造及銷售，占合併營收約7~8%。
巨大集團表示，本次提高對鼎鎂公司之持股，係基於集團經營戰略調整，進一步專注於相關業務發展，提升集團經營管理效率。資金來源將由捷安特投資有限公司以自有資金與融資籌措。
交易後續將依法向投資審議司申請許可，並以取得投資審議司許可為交割之前提條件之一。
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