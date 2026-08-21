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永光化學總座：台灣成為全球化學材料規定制定者 是百年一見黃金機遇

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
永光化學董事長、同時也是台灣化學產業協會理事長陳祖望今日指出，台灣擁有全球最先進半導體製程、龐大材料需求及最嚴格的客戶規格，只要本土材料商能在新製程開發初期與客戶共同研發，就有機會搶先定義規格、成為全球基準。記者簡永祥／攝影
永光化學董事長、同時也是台灣化學產業協會理事長陳祖望今日指出，台灣擁有全球最先進半導體製程、龐大材料需求及最嚴格的客戶規格，只要本土材料商能在新製程開發初期與客戶共同研發，就有機會搶先定義規格、成為全球基準。記者簡永祥／攝影

人工智慧（AI）與先進製程快速演進，台灣半導體優勢正從晶圓製造向上游材料延伸。永光化學董事長、同時也是台灣化學產業協會理事長陳祖望今（21）日指出，台灣擁有全球最先進半導體製程、龐大材料需求及最嚴格的客戶規格，只要本土材料商能在新製程開發初期與客戶共同研發，就有機會搶先定義規格、成為全球基準（Benchmark）；台灣默克集團董事長李俊隆則認為，台灣優勢在完整半導體生態系，國際材料大廠若把研發、生產及供應鏈進一步落地台灣，可與本土業者共同補足上游材料缺口。

陳祖望表示，台灣化學產業協會今年成立半導體化學材料委員會，就是希望直接對接半導體產業對材料韌性的需求。他強調，台灣發展半導體材料不應解讀為全面「進口替代」，國際材料大廠與台灣本土化學業者應是共生共榮關係。

台灣的優勢，在於本土業者具備在地執行、短鏈供應及快速反應能力，國際化學大廠則擁有深厚技術與全球資源，再加上台灣擁有世界級半導體需求及嚴苛製程要求。陳祖望形容，三項條件同時出現，是「百年難得一見的黃金機遇」。

更重要的是，台灣正在取得「時間差」優勢。陳祖望分析，過去國際材料巨頭能主導市場，很重要的原因就是比其他競爭者更早跟著領先客戶開發產品；如今全球領先半導體製程大量在台灣開發，只要台灣材料商第一時間加入，跟著客戶共同定義化學品與材料規格、完成量產驗證，就可能成為第一個Benchmark，「以後別的廠商想進來，就必須Follow我們的規格」。

從技術領域來看，先進製程及先進封裝將是台灣最有機會取得材料話語權的戰場，包括光阻、特用化學品、CMP研磨材料、薄膜相關材料與特殊氣體等；隨AI帶動異質整合、RDL、玻璃基板等新架構發展，材料規格也必須跟著重新定義。默克目前的布局也涵蓋薄膜、圖形化、平坦化、特用氣體等半導體材料，並進一步切入先進封裝RDL光阻、CMP研磨液等應用。(梅克集團⁠)

李俊隆則從國際材料大廠角度指出，默克在高雄路竹建立大型材料基地，投資約5億歐元，重點並非單純把海外材料運到台灣分裝，而是把Synthesis（合成）、Purification（純化）、Testing（檢測）、Packaging（包裝）到交付客戶的流程進一步落地台灣，而且深化相關項目在台供應鏈，足見默克對台灣高度重視。高雄路竹的投資規模高達170億元，也是默克集團海外單一最大投資。

李俊隆強調，完整在地化也代表默克需要更多台灣合作夥伴，包括原料供應、合成、純化及檢測等環節，都有機會尋找在地合作夥伴。他將默克定位為「最在地化、最本土化的跨國企業」，希望結合國際企業技術與台灣生態系，補強半導體上游材料供應鏈。

台灣默克董事長李俊隆。聯合報系資料照
台灣默克董事長李俊隆。聯合報系資料照

材料 化學 黃金

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