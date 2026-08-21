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SCFI運價指數連4漲 北美線續強

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數連4漲。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連4漲。示意圖／ingimage

運價指數連4漲，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於21日出爐，指數上漲54.39點至3,409.63點，周漲幅1.62%；美西、美東航線持續上漲，東南亞航線也上漲8.49%。貨櫃三雄成為台股人氣指標，陽明海運（2609）今日成為上市成交量排名第一的個股。

貨櫃三雄股價跟著走強，萬海攻漲停外，陽明收在64元，上漲3.7元，陽明今日成交量高達19萬7,502張，成為今日上市成交量排名第一的個股。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達6,765美元，較前一期上漲51美元，周漲幅0.75%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達9,700美元，較前一期上漲132美元，周漲幅1.37%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,842美元，較前一期下跌103美元，周跌幅3.49%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,767美元，較前一期下跌162美元，周跌幅4.12%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲57美元，周漲幅8.49%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲4美元。

運價 陽明海運 航線

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