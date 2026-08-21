全國最低空屋率在蘆洲 台北市這區緊追在後

內政部最新公布2025年下半年低度用電住宅統計，俗稱空屋率。永慶房產集團統計十大低空屋率行政區全數集中在雙北市，其中新北市占七區、台北市占三區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，空屋率前十低的區域集中在雙北地區，反映雙北成熟生活圈就業機會、交通建設及生活機能相對完整，自住與租屋需求穩定，加上新增供給有限，住宅閒置情形較少。

其中，空屋率最低的行政區是新北市蘆洲區的3.85%。陳金萍指出，新北市蘆洲區受惠於捷運中和新蘆線的便利性與鄰近台北市的地理優勢，加上相對實惠的房價，吸引許多在台北市就業的通勤族入主。

而蘆洲區也屬於大台北地區開發較早的區域，商圈成熟且飽和，人口密度相對較高，剛性居住需求強勁，住宅閒置狀況較少，近一年房價平均每坪47.4萬元，年減幅0.3%，房價穩定抗跌。不過，受到信用管制持續與市場流通物件有限下，近二年交易量減幅達30.5%，減幅為空屋率前十低榜單中最大。

相較之下，泰山區交易量由260戶減至238戶，僅下滑8.5%，為十區減幅最小，平均單價也僅修正1.4%。陳金萍說明，受惠房價相對親民、鄰近新莊副都心及機場捷運等優勢，加上十八甲重劃區發展多年，仍能承接本地人口以及雙北首購與通勤需求，價量表現相對穩定。

台北市在空屋率前十低行政區中，有內湖區、信義區、南港區上榜，空屋率介於4.5%至5.19%之間。

陳金萍指出，內湖區、信義區與南港區分別擁有台北市重要的產業聚落，包含內湖科技園區、信義計畫區、南港軟體園區與南港經貿園區等，吸引大量科技、金融、商業貿易等主要產業的就業人口與企業總部群聚，加上交通建設或商業開發優勢，形成穩定的自住與租賃需求。其中南港交易量僅減少11.8%，平均單價持平於每坪77.6萬元，在三區中價量表現最具韌性。