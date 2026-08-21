快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

松南營區地上權案延後 國產署揭最快12月公告

經濟日報／ 記者胡順惠邱琮皓／苗栗即時報導
松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地。聯合報系資料照
松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地。聯合報系資料照

國產署原訂今年第3季公告的「松南營區」設定地上權案，時程將往後調整。國產署長曾國基表示，由於國防部營改基金今年已有相當規模收入，考量年度收入安排，松南營區預計延後至今年12月左右公告，得標後的繳款時間則可能落在明年1、2月，作為營改基金2027年度主要收入來源之一。

曾國基指出，松南營區原本規畫今年第3季辦理公告，但今年國防部營改基金相關土地處分收益較多，其中另一宗土地已順利標脫，使營改基金今年收入已達約101億元，因此考量整體收入及繳款時程，決定調整松南營區案的公告時間。

也就是說，松南營區並非取消辦理設定地上權，而是配合營改基金年度收入安排延後。國產署目前規畫約在今年12月公告，並將繳款時間安排至明年1、2月，讓相關收入落在2027年度。

除了松南營區設定地上權案，國產署也持續透過國有土地推動社會住宅、長照、綠能及碳匯等政策。國產署表示，目前已提供約92公頃國有土地，另保留約83公頃供社會住宅使用，因此現階段推動社宅面臨的問題並非單純「土地不足」，主要仍在於興建成本，以及民眾期待的區位條件與實際可供使用土地位置之間存在落差。

長照方面，國產署近年也透過國有土地協助長照設施布建，並曾嘗試以專案設定地上權方式招商。不過，由於長照機構多由財團法人經營，融資能力相對受限，影響業者參與意願，因此後續將思考調整合作方式，包括改採收取租金等模式，希望降低進入門檻，吸引更多社福團體投入長照設施興建。

綠能方面，國產署目前提供國有土地推動太陽光電，已發電規模約664MW；風力發電則配合經濟部離岸風電政策辦理，未來相關海域範圍許可將由國產署核發。地熱發電也持續推進，國產署認為，地熱未來仍是國內重要能源政策之一。

國產署也持續推動國有土地碳匯，目前兩處基地已於今年6月30日前完成栽種，共種植約12種、15萬棵樹木，其中台東基地已委請BSI辦理相關查驗，後續等待環境部核發二氧化碳減量額度。

此外，國產署近期也推動林地標租，目前公告面積約35公頃，預計9月1日開標，讓得標者進一步申請森林碳匯認證；既有出租林地方面，也已與環境部氣候署討論相關作業方式，讓符合條件的承租人可透過相關程序申請二氧化碳減量額度。

在國有房地活化方面，國產署也放寬都市更新分回房地的出租年限。過去租期僅5年，業者可能因裝修成本高、租期太短而降低投標意願，因此相關規定調整後，除原本5年租期外，符合條件可再續約3次，最長可達20年，讓承租人有更長時間攤提裝修成本。

至於國有土地放租，國產署表示，相關業務在停止約20年後，已於2025年恢復辦理，目前陸續進行土地清查及放租。養殖用地相關法規也已完成修正，預計今年9月開始辦理養殖用地放租，並以明年底前完成長期放租土地清查為目標。

松南營區 國產署 國防部

延伸閱讀

台積電楠梓園區擴建都計變更案通過 5座晶圓廠明年第4季全數量產

環境部新址有目標 彭啓明透露鎖定經濟部現址、盼10年搬進新大樓

儒鴻訂單 看到六個月

台灣金聯首度參與公辦都更 北市文山區案預估投入7.54億元

相關新聞

周杰倫買房！4.84億元掃2戶敦北豪宅4樓戶 房仲：看房邏輯不同

北市敦北豪宅「璞永敦仰」近期陸續交屋，實價揭露，其中4樓戶二戶以4.84億售出，經比對相關資料，應為華語流行天王周杰倫以太太名義購買，雖為四樓戶，但每坪單價亦高達190萬元。

永光化學總座：台灣成為全球化學材料規定制定者 是百年一見黃金機遇

人工智慧（AI）與先進製程快速演進，台灣半導體優勢正從晶圓製造向上游材料延伸。永光化學董事長、同時也是台灣化學產業協會理事長陳祖望今（21）日指出，台灣擁有全球最先進半導體製程、龐大材料需求及最嚴格的客戶規格，只要本土材料商能在新製程開發初期與客戶共同研發，就有機會搶先定義規格、成為全球基準（Benchmark）；台灣默克集團董事長李俊隆則認為，台灣優勢在完整半導體生態系，國際材料大廠若把研發、生產及供應鏈進一步落地台灣，可與本土業者共同補足上游材料缺口。

SCFI運價指數連4漲 北美線續強

運價指數連4漲，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於21日出爐，指數上漲54.39點至3,409.63點，周漲幅1.62%；美西、美東航線持續上漲，東南亞航線也上漲8.49%。貨櫃三雄成為台股人氣指標，陽明海運（2609）今日成為上市成交量排名第一的個股。

全國最低空屋率在蘆洲 台北市這區緊追在後

內政部最新公布2025年下半年低度用電住宅統計，俗稱空屋率。永慶房產集團統計十大低空屋率行政區全數集中在雙北市，其中新北市占七區、台北市占三區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，空屋率前十低的區域集中在雙北地區，反映雙北成熟生活圈就業機會、交通建設及生活機能相對完整，自住與租屋需求穩定，加上新增供給有限，住宅閒置情形較少。

松南營區地上權案延後 國產署揭最快12月公告

國產署原訂今年第3季公告的「松南營區」設定地上權案，時程將往後調整。國產署長曾國基表示，由於國防部營改基金今年已有相當規模收入，考量年度收入安排，松南營區預計延後至今年12月左右公告，得標後的繳款時間則可能落在明年1、2月，作為營改基金2027年度主要收入來源之一。

不畏4樓不吉利諧音且低樓層 周杰倫砸近5億買敦北豪宅看中的是這點

根據台北地政雲，「璞永敦仰」4樓戶於2021年11月同時交易，面積各約150.9坪、147.8坪，總價分別達2億4,450萬元、2億4,045萬元，換算單價約每坪190.8、190.7萬元；兩戶合計面積約298.7坪，總價逼近5億元，堪稱「天王級」交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。