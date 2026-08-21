松南營區地上權案延後 國產署揭最快12月公告

國產署原訂今年第3季公告的「松南營區」設定地上權案，時程將往後調整。國產署長曾國基表示，由於國防部營改基金今年已有相當規模收入，考量年度收入安排，松南營區預計延後至今年12月左右公告，得標後的繳款時間則可能落在明年1、2月，作為營改基金2027年度主要收入來源之一。

曾國基指出，松南營區原本規畫今年第3季辦理公告，但今年國防部營改基金相關土地處分收益較多，其中另一宗土地已順利標脫，使營改基金今年收入已達約101億元，因此考量整體收入及繳款時程，決定調整松南營區案的公告時間。

也就是說，松南營區並非取消辦理設定地上權，而是配合營改基金年度收入安排延後。國產署目前規畫約在今年12月公告，並將繳款時間安排至明年1、2月，讓相關收入落在2027年度。

除了松南營區設定地上權案，國產署也持續透過國有土地推動社會住宅、長照、綠能及碳匯等政策。國產署表示，目前已提供約92公頃國有土地，另保留約83公頃供社會住宅使用，因此現階段推動社宅面臨的問題並非單純「土地不足」，主要仍在於興建成本，以及民眾期待的區位條件與實際可供使用土地位置之間存在落差。

長照方面，國產署近年也透過國有土地協助長照設施布建，並曾嘗試以專案設定地上權方式招商。不過，由於長照機構多由財團法人經營，融資能力相對受限，影響業者參與意願，因此後續將思考調整合作方式，包括改採收取租金等模式，希望降低進入門檻，吸引更多社福團體投入長照設施興建。

綠能方面，國產署目前提供國有土地推動太陽光電，已發電規模約664MW；風力發電則配合經濟部離岸風電政策辦理，未來相關海域範圍許可將由國產署核發。地熱發電也持續推進，國產署認為，地熱未來仍是國內重要能源政策之一。

國產署也持續推動國有土地碳匯，目前兩處基地已於今年6月30日前完成栽種，共種植約12種、15萬棵樹木，其中台東基地已委請BSI辦理相關查驗，後續等待環境部核發二氧化碳減量額度。

此外，國產署近期也推動林地標租，目前公告面積約35公頃，預計9月1日開標，讓得標者進一步申請森林碳匯認證；既有出租林地方面，也已與環境部氣候署討論相關作業方式，讓符合條件的承租人可透過相關程序申請二氧化碳減量額度。

在國有房地活化方面，國產署也放寬都市更新分回房地的出租年限。過去租期僅5年，業者可能因裝修成本高、租期太短而降低投標意願，因此相關規定調整後，除原本5年租期外，符合條件可再續約3次，最長可達20年，讓承租人有更長時間攤提裝修成本。

至於國有土地放租，國產署表示，相關業務在停止約20年後，已於2025年恢復辦理，目前陸續進行土地清查及放租。養殖用地相關法規也已完成修正，預計今年9月開始辦理養殖用地放租，並以明年底前完成長期放租土地清查為目標。