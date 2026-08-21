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不畏4樓不吉利諧音且低樓層 周杰倫砸近5億買敦北豪宅看中的是這點

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據台北地政雲，「璞永敦仰」4樓戶於2021年11月同時交易，面積各約150.9坪、147.8坪，總價分別達2億4,450萬元、2億4,045萬元，換算單價約每坪190.8、190.7萬元；兩戶合計面積約298.7坪，總價逼近5億元，堪稱「天王級」交易。經相關資料比對，買方為華語流行天王周杰倫以太太名義購入，看中的可能四樓擁有不可取代「第一排樹海景觀」，加上門牌、品牌的重要性。住商機構／提供
根據台北地政雲，「璞永敦仰」4樓戶於2021年11月同時交易，面積各約150.9坪、147.8坪，總價分別達2億4,450萬元、2億4,045萬元，換算單價約每坪190.8、190.7萬元；兩戶合計面積約298.7坪，總價逼近5億元，堪稱「天王級」交易。經相關資料比對，買方為華語流行天王周杰倫以太太名義購入，看中的可能四樓擁有不可取代「第一排樹海景觀」，加上門牌、品牌的重要性。住商機構／提供

根據台北地政雲，「璞永敦仰」4樓戶於2021年11月同時交易，面積各約150.9坪、147.8坪，總價分別達2億4,450萬元、2億4,045萬元，換算單價約每坪190.8、190.7萬元；兩戶合計面積約298.7坪，總價逼近5億元，堪稱「天王級」交易。

據了解，該戶為全現金入手，經相關資料比對，買方為華語流行天王周杰倫以太太名義購入。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，四樓由於諧音又位處低樓層，會讓部分購屋人敬而遠之，不過對豪宅客而言，推測可能四樓擁有不可取代「第一排樹海景觀」，加上門牌、品牌的重要性，因此該客群看房邏輯與市場有明顯差異。

住商不動產北市區協理錢思明分析，近年豪宅市場受《平均地權條例》修法、央行第七波信用管制等衝擊，入手豪宅不若以往輕鬆或容易。

不過錢思明指出，對高端客來說，不少以現金一次購入多戶，一來除彰顯自身雄厚實力，也可反映如今限貸氛圍之下，仍是難擋出手闊綽的資產客群入手心儀標的。

另一方面，高資產族群對居住空間完整性、隱私或家族使用多有高度需求，因此一次買下同樓層戶，並不少見。

賴志昶表示，豪宅市場如今受打房衝擊，交易件數已稀少，個別成交容易受到樓層、面向等條件影響，因此單筆高價或低價，不宜視為整棟社區行情。

不過，賴志昶指出，從敦化豪宅多筆交易來看，頂級住宅市場定價邏輯與一般住宅不同，高資產買方除價格，更重視產品不可取代性，尤其近期房市買氣趨於冷淡，具地段不可取代性與品牌辨識度的豪宅，仍有機會維持相對穩定的資產價值。

根據台北地政雲，「璞永敦仰」4樓戶於2021年11月同時交易，面積各約150.9坪、147.8坪，總價分別達2億4,450萬元、2億4,045萬元，換算單價約每坪190.8、190.7萬元；兩戶合計面積約298.7坪，總價逼近5億元，堪稱「天王級」交易。經相關資料比對，買方為華語流行天王周杰倫以太太名義購入，看中的可能四樓擁有不可取代「第一排樹海景觀」，加上門牌、品牌的重要性。住商機構／提供
根據台北地政雲，「璞永敦仰」4樓戶於2021年11月同時交易，面積各約150.9坪、147.8坪，總價分別達2億4,450萬元、2億4,045萬元，換算單價約每坪190.8、190.7萬元；兩戶合計面積約298.7坪，總價逼近5億元，堪稱「天王級」交易。經相關資料比對，買方為華語流行天王周杰倫以太太名義購入，看中的可能四樓擁有不可取代「第一排樹海景觀」，加上門牌、品牌的重要性。住商機構／提供

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