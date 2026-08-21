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全家餐飲法說會／新品牌第4季登場 鎖定「麵食」搶日常食商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為全家餐飲旗下品牌大戶屋。圖／大戶屋提供
圖為全家餐飲旗下品牌大戶屋。圖／大戶屋提供

全家餐飲（7708）總經理辛紫綾21日表示，公司持續擴大餐飲版圖，今年第4季預計推出全新品牌，鎖定國人日常飲食需求，品類將落在「麵食」，目前相關規劃持續推進中。新品牌推出後，全家餐飲旗下品牌將由目前的大戶屋、IKIGAI燒肉及bb.q CHICKEN三個品牌增至四個品牌。

全家餐飲今日召開法說會，辛紫綾表示，公司定位為「個人日常食」連鎖餐飲，品牌發展主要對應人口、生活型態及消費趨勢變化，滿足消費者剛性飲食需求。目前旗下已布局飯食、燒肉及炸雞等品類，下一步將朝國人需求較大的日常飲食品類發展，因此選定麵食作為新品牌切入方向，預計第4季落地。

在品牌策略上，全家餐飲並不追求快速增加品牌數量。辛紫綾指出，公司長期希望將品牌數控制在五個以內，重點是讓每個品牌都具備量化展店及連鎖經營能力。依此規劃，第4季麵食品牌加入後，全家餐飲距離長期五品牌布局將再向前一步。

全家餐飲目前營收仍以大戶屋為主，2026年上半年大戶屋營收占比77.5%；IKIGAI燒肉隨展店增加，加上單店產值相對較高，營收占比持續提升，已超越bb.q CHICKEN，成為集團第二大品牌。公司表示，未來營運成長動能將聚焦擴增單店營收、增加店舖數、擴增品牌數及發展新渠道四大方向。

展店方面，全家餐飲上半年新增三家店，包括大戶屋兩家、IKIGAI燒肉一家；下半年還將新增兩家大戶屋。展望明年，大戶屋及IKIGAI燒肉均有展店規劃，公司長期維持穩定展店節奏，目標每年新增8~10家店。

除了展店，全家餐飲也將既有店營收成長視為重要動能。公司表示，今年上半年大戶屋既有店平均日營業額仍維持約5%成長，IKIGAI燒肉則呈雙位數成長，既有店持續成長也是上半年獲利增速優於營收的重要原因。

全家餐飲今年上半年營收14.68億元，年增12.57%；稅後純益1.06億元，年增34.36%，每股純益（EPS）4.15元，優於去年同期3.09元。第2季營收7.47億元，年增13.44%；稅後純益0.57億元，年增44.76%，EPS為2.23元。

全家 法說會 餐飲

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