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星宇航空首度進軍高雄 開闢神戶、沖繩雙航線

中央社／ 台北21日電

星宇航空今天宣布進軍高雄市場，將於2027年1月1日起開闢高雄－神戶及高雄－沖繩兩條日本航線，這也是星宇航空首度在高雄設立定期航點。

星宇航空執行長翟健華表示，高雄是台灣重要的國際城市，也是南部旅遊及商務市場的重要門戶，選擇神戶及沖繩作為高雄首波開航航點，看好兩地長期穩定的旅遊需求，希望進一步完善星宇航空在日本市場的航網布局。

神戶市與星宇航空今天在神戶市政廳召開媒體發表會，由星宇航空策略長劉允富、神戶市長久元喜造、關西機場本部長西尾裕共同主持，星宇航空繼去年開闢台北、台中直飛神戶航線後，再將神戶納入高雄航網。

星宇航空指出，隨著高雄航線加入，星宇航空將完成北、中、南三地航網布局，未來旅客可自由搭配台北、台中及高雄三地不同點進出；高雄-神戶、高雄-沖繩以Airbus新世代客機A321neo執飛，開航初期每天一班，未來星宇航空將持續深耕南部市場。

沖繩 星宇航空 神戶

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