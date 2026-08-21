迺市場也能做環保！ 金山中繼市場「好市同樂月」登場

傳統市場也能很永續又時尚！為讓大家逛得開心又環保，新北市政府市場處自8 月21日至9月2日推出金山中繼市場「好市同樂月」！這次特別將綠色消費與市場人情味結合，祭出「拍照打卡抽好禮」、「消費滿額抽大獎」與「免費品嚐咖啡」三大亮點，邀請大家一起來金山中繼市場綠色消費，把大獎抱回家。

市場處長李長奎表示，新北市近年持續推動市場現代化，除了提供舒適安全的採買體驗，更積極將「綠色消費」與「永續減塑」理念融入市場營運中，金山中繼市場「好市同樂月」不僅是活絡買氣的促銷活動，更是推動永續生活的具體實踐，希望藉由消費回饋、環保行動及互動體驗，鼓勵民眾逛市場也能落實減塑，創造環境永續與在地經濟雙贏。

環保局表示，推動淨零永續應從日常生活做起，此次結合金山中繼市場推廣「盒你一起迺市場」，鼓勵民眾自備環保餐具或使用循環容器，以實際行動減少一次性用品使用，將綠色消費融入日常生活，共同打造減塑且友善環境的市場。

市場處補充，「金山中繼市場好市同樂月」於8月21日至9月2日止，推出「拍照打卡抽好禮」、「消費滿額抽大獎」及「免費品嚐咖啡」三大活動。民眾至金山中繼市場指定地點拍照打卡並完成指定任務，即可參加網路抽獎；於市場內單筆消費滿100 元即可獲得摸彩券1張（滿200元贈2張，以此類推），並將於9月5日公開抽出多項實用家電及生活用品。

此外，結合環保局政策，於8月21日至22日活動期間，自備環保餐具或參與循環容器借用，即可獲得100元市場消費金回饋，數量有限、送完為止。誠摯邀請市民朋友走進市場，一邊採買在地好食材、一邊響應綠色消費，共同為市場注入活力。