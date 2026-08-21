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台灣金聯首度參與公辦都更 北市文山區案預估投入7.54億元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣金聯配合政府都市更新政策，獲選由新北市住宅及都市更新中心擔任實施者之「台北市文山區興隆段三小段31-11地號等11筆土地公辦都市更新案（文山靜）」出資人公開評選最優申請人。圖／台灣金聯提供
台灣金聯配合政府都市更新政策，獲選由新北市住宅及都市更新中心擔任實施者之「台北市文山區興隆段三小段31-11地號等11筆土地公辦都市更新案（文山靜）」出資人公開評選最優申請人。圖／台灣金聯提供

台灣金聯配合政府都市更新政策，積極投入公辦都更業務，昨日獲選由新北市住宅及都市更新中心擔任實施者之「台北市文山區興隆段三小段31-11地號等11筆土地公辦都市更新案（文山靜）」出資人公開評選最優申請人。

本案是台灣金聯得標的第一個公辦都更案，預估投入新台幣7.54億元，規劃興建地上14層、地下2層集合住宅，總戶數68戶，並以「人本、生態、永續」為核心理念，預計最快於民國122年完工，未來可望創造新台幣14.15億元資產價值，成為台灣金聯參與公辦都更的重要里程碑。

台灣金聯董事長宮文萍表示，獲選本案最優申請人，代表公司在專業能力獲得肯定，也象徵公股機構投入都市再生、協助提升居住安全與環境品質的責任進一步落實。她表示，台灣金聯將以審慎、專業及負責的態度推動本案，持續提升都市土地利用價值，活化周邊環境，打造安全宜居的生活場域。

此案基地位於台北市文山區萬盛街、萬盛街166巷及文山森林公園所圍街廓，基地面積約377坪，興建總樓地板面積約1700坪。基地銜接羅斯福路捷運軸線，可串連公館、新店與木柵生活圈，交通條件便利，周邊生活機能成熟；並鄰近武功國小、民族實驗國中等學區，東、南側緊鄰文山森林公園，亦鄰近景美運動公園，具備住宅發展與綠意生活兼具的區位優勢。

考量基地緊鄰山坡地，且地形高差明顯、形狀狹長，台灣金聯團隊提出兼顧安全、環境與施工效率的營建方案，規劃採用高安全性之「局部逆打工法」，強化坡地與鄰房結構防護，降低開挖對周邊環境之影響；並透過「土方現地平衡」重塑東側景觀生態丘，減少土方外運與巷弄交通衝擊，期望以專業工法縫合都市街廓與文山森林公園綠意，改善既有環境。

在建築規劃方面，以人本交通與生態韌性為基礎，導入修補巷弄、友善步行、串連綠帶、韌性景觀及社區綠廊等13項設計亮點，如戶戶陽台無暗房、友善婚育房型、無障礙社區動線、順應坡地抬高1F地坪、以及超越規格之黃金級綠建築及銀級智慧建築，並規劃取得永續建築淨零等五大標章，實踐安定居住、健康生活、面綠而居、智慧節能與全齡共好的永續住宅願景。

台灣金聯表示，後續將配合新北市住宅及都市更新中心辦理選配、計畫送審、拆遷安置、營建及權利變換分配等作業，並以「讓原住戶如期、如願、歡喜入厝」為目標，提供自有房源及包租代管媒合服務，建立完善安置機制，確保住戶過渡期間居住無虞。施工期間亦將採取低噪音工法、粉塵防制及人車安全引導等措施，並沿街面退縮留設兩公尺寬無遮簷人行步道，自費捐贈 YouBike 公共自行車租賃站點設備，串聯萬隆捷運低碳通勤網絡，讓永續理念從建築本體延伸至鄰里公共空間與城市交通。

台灣金聯 公辦都更 都更

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