有錢人不搶高樓？天王客近5億掃2戶敦北豪宅

四樓由於諧音又位處低樓層，會讓部分購屋人敬而遠之，不過豪宅客群卻不這麼想。住商機構盤整台北地政雲資料，北市敦北豪宅「璞永敦仰」近期陸續交屋，其中4樓戶為2021年11月同屋主、同時成交，2戶總價合計達4億8495萬元，雖為4樓戶但單價亦有近191萬元水準，堪稱「天王級」交易。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，對豪宅客而言，門牌、品牌的重要性，未必會低於樓層，因此該客群看房邏輯與市場有明顯差異。

根據台北地政雲，「璞永敦仰」4樓戶於2021年11月同時交易，面積各約150.9坪、147.8坪，總價分別達2億4450萬元、2億4045萬元，換算單價約每坪190.8、190.7萬元；兩戶合計面積約298.7坪，總價逼近5億元。據了解，該戶為全現金入手，且買方以自然人名義購入。住商不動產北市區協理錢思明分析，豪宅市場受「平均地權條例」修法、央行第七波信用管制等衝擊，如今豪宅客一次性以現金購入多戶並不少見，一來除彰顯自身雄厚實力，也可反映如今限貸氛圍之下，仍是難擋出手闊綽的資產客群入手心儀標的；另一方面，高資產族群對居住空間完整性、隱私或家族使用多有高度需求，因此一次買下同樓層戶，並不少見。

另比較敦化南北路同樣有面樹海優勢的豪宅的4樓戶交易，多表現亮眼，據統計，「華固名鑄」2016年12月4樓2戶成交，單價雙雙達高達205.8萬元，為目前敦化豪宅「最貴4樓戶」。至於敦化南路上的豪宅，部分物件面臨高架等條件，交易單價相對親民，其中「敦南御所」，2025年7月4樓戶以總價8680萬元成交，換算每坪約152.6萬元；而「敦南樞苑」2017年4樓交易單價也達每坪125萬元。賴志昶分析，敦化南北路屬北市傳統豪宅聚落，沿線兼具商業機能、樹海景觀，因此豪宅價格就有支撐力道，即使不是傳統認知中的高樓景觀戶，仍可能出現突破200萬元的行情。

賴志昶提醒，豪宅市場如今受打房衝擊，交易件數已稀少，個別成交容易受到樓層、面向等條件影響，因此單筆高價或低價，不宜視為整棟社區行情；不過，從敦化豪宅多筆交易來看，頂級住宅市場定價邏輯與一般住宅不同，高資產買方除價格，更重視產品不可取代性，尤其近期房市買氣趨於冷淡，具稀缺地段與品牌辨識度的豪宅，仍有機會維持相對穩定的資產價值。