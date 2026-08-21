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麗晶精品黃金周26日登場 全台首間藝廊式黃金旗艦店進駐

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣首間藝廊式精品黃金旗艦店「Chow Sang Sang 」正式進駐麗晶精品地下二樓。麗晶精品／提供
台灣首間藝廊式精品黃金旗艦店「Chow Sang Sang 」正式進駐麗晶精品地下二樓。麗晶精品／提供

2026年全台百貨公司周年慶將自8月底開打，麗晶精品也將於8月26日至9月14日推出「黃金周購物禮遇」，期間並推出消費回饋，2萬元起享5%至8%現金禮券回饋；6萬、15萬、25萬及50萬元，另有晶華鳳梨澄沙奶黃酥禮盒、SISLEY唇膏、BVLGARI香水禮盒及STEFANO RICCI口袋巾等滿額禮。

消費滿百萬元，再加贈「晶華酒店集團環遊住宿券」，可依使用辦法入住台北晶華酒店、北投及礁溪晶泉丰旅、台南晶英酒店與太魯閣晶英酒店，將購物禮遇延伸至愜意旅宿時光。

麗晶精品表示，活動期間累積消費金額前三名貴賓及新加入黑卡會員，分別加贈台北晶華酒店33坪名人套房兩天一夜住宿券與SISLEY完美持久植物粉底液。

與金融機構合作方面，美國運通、國泰世華、台新、星展、聯邦、新光、滙豐、彰化、兆豐、中國信託、第一、永豐銀行信用卡消費另有紅利點數、現金禮券及好禮相送。

今年的黃金周登麗晶精品推出嶄新品牌陣容與全新風貌，包括全台首間藝廊式精品黃金旗艦店「Chow Sang Sang」進駐麗晶精品地下二樓，以深厚工藝底蘊連結自然與人文，淬鍊跨越時光的藝術璀璨之作。義大利女裝品牌 MARINA RINALDI以全新形象店亮相。法國高級童裝品牌Tartine et Chocolat 亦正式開幕，推出溫柔雅緻的法式美學與精緻工藝。

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