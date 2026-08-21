周杰倫買房！4.84億元掃2戶敦北豪宅4樓戶 房仲：看房邏輯不同

北市敦北豪宅「璞永敦仰」近期陸續交屋，實價揭露，其中4樓戶二戶以4.84億售出，經比對相關資料，應為華語流行天王周杰倫以太太名義購買，雖為四樓戶，但每坪單價亦高達190萬元。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，四樓由於諧音又位處低樓層，有些人可能會排斥，但對豪宅客而言，看房邏輯與市場常有明顯差異，門牌、品牌的重要性，更甚於樓層。

住商機構盤整台北地政雲資料，北市敦北豪宅「璞永敦仰」近期陸續交屋，其中4樓戶兩戶於2021年預售時，由同屋主、同時成交，面積各約150.9坪、147.8坪，總價分別達2.44億、2.4億元，單價約每坪約190萬元；兩戶合計面積約298.7坪，總價合計達4億8,495萬元。

住商不動產北市區協理錢思明分析，雖然央行長期限貸豪宅，仍是難擋出手闊綽的資產客群入手心儀標的，同時高資產族群對居住空間完整性、隱私或家族使用多有高度需求，因此一次買下同樓層戶，並不少見。

另比較敦化南北路同樣有面樹海優勢的豪宅的4樓戶交易，多表現亮眼，據統計，「華固名鑄」2016年12月4樓2戶成交，單價雙雙達高達205.8萬元，為目前敦化豪宅「最貴4樓戶」。

至於敦化南路上的豪宅，部分物件面臨高架等條件，交易單價相對親民，其中「敦南御所」，2025年7月4樓戶以總價8,680萬元成交，換算每坪約152.6萬元。而「敦南樞苑」2017年4樓交易單價也達每坪125萬元。

賴志昶分析，敦化南北路屬北市傳統豪宅聚落，沿線兼具商業機能、樹海景觀，因此豪宅價格就有支撐力道，即使不是傳統認知中的高樓景觀戶，仍可能出現突破200萬元的行情。

賴志昶提醒，豪宅市場如今受打房衝擊，交易件數已稀少，個別成交容易受到樓層、面向等條件影響，因此單筆高價或低價，不宜視為整棟社區行情。

不過，從敦化豪宅多筆交易來看，頂級住宅市場定價邏輯與一般住宅不同，高資產買方除價格，更重視產品不可取代性，尤其近期房市買氣趨於冷淡，具稀缺地段與品牌辨識度的豪宅，仍有機會維持相對穩定的資產價值。