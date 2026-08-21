台灣風訓公司再獲 GWO 雙項提名 蟬聯亞太最佳培訓團隊、最佳講師

台灣港務公司轉投資事業台灣風能訓練公司（台灣風訓公司）今年再度入圍全球風能組織（GWO）Training and Safety Awards兩項大獎，包括「亞太區年度最佳培訓團隊」及「年度最佳講師」，持續獲國際肯定，展現台灣在離岸風電人才培訓領域的實力。

台灣風訓公司預計9月底前往法國巴黎參加GWO年會，出席國際論壇及頒獎典禮。除持續爭取國際獎項肯定，公司也將強化國際課程，預計年底導入GWO最新「吊掛起重設備基礎使用」（Crane and Hoist）訓練標準，提升台灣離岸風電施工及維運安全。

台灣風訓公司成立於107年，主要提供符合GWO國際認證的離岸風電專業培訓課程，截至目前累計核發超過2.2萬張GWO證書，培訓人員來自全球超過75個國籍，不僅支援台灣離岸風電產業人力需求，也將培訓服務拓展至全球市場。

在課程發展方面，台灣風訓公司今年已取得GWO「葉片維護」（Blade Repair）課程認證，針對風機後期維運所需的葉片技術，提供本土人才培訓。年底前並將導入GWO最新吊掛起重設備基礎使用訓練，採用業界指標Palfinger離岸折臂式吊車進行實作教學，進一步強化離岸風電施工及維運人才的專業能力。

台灣風訓公司的教學實力也獲GWO肯定。公司提供教師資格訓練（IQT）及教師資格進階訓練（IQTX），今年7月GWO首次在台灣高雄海洋科技產業創新專區開設教師資格培訓課程（IQTT），台灣風訓公司IQT教官也受邀擔任種子教師，協助培訓新一代GWO IQT教官。

此外，為加速培育本土離岸吊車操作人才，台灣風訓公司將與越南訓練中心展開跨國合作，共同開設起重設備工程師協會（LEEA）離岸吊車操作員各階段課程，提供本國籍船東及船員完整技術培訓。

除了離岸風電，台灣風訓公司也持續拓展海運人才培訓。自112年起與交通部航港局合作辦理「本國籍船員培訓計畫」，目前已培訓超過150名動態定位系統（DPS）海事專業人才，今年可望突破200人次，進一步提升本國籍航海人才的國際競爭力。

台灣風訓公司表示，未來將持續導入最新國際標準培訓課程，並拓展海外市場及跨國策略合作，朝國際化、一站式訓練中心發展，持續提升台灣風電人才培育的國際能見度，維持亞太指標性訓練機構地位。