台股今年盈餘成長率由42%上修至50% 凱基投顧估調高未來兩年盈餘預估

隨著全球AI投資持續擴大，台股企業獲利表現明顯優於市場預期。凱基投顧表示，受惠於AI伺服器、先進製程及記憶體需求強勁，加上2026年第2季上市公司獲利大幅成長，不僅帶動今年盈餘展望上修，也進一步提高市場對2027年成長動能的信心。隨著AI發展逐步由基礎建設建置走向應用落地與商業化階段，企業獲利成長動能正從AI供應鏈擴散至更多產業，支撐整體市場基本面持續改善。

凱基投顧指出，這次財報季最大亮點來自企業獲利大幅超越預期。2026年第2季上市公司稅後純益達1.8兆元，季增27%、年增110%，不僅創下歷史新高，也遠優於市場原先預估的47%。AI需求快速成長帶動先進製程、AI伺服器、關鍵零組件及記憶體等相關產業出貨放量，加上產品組合優化與漲價效應，進一步推升平均銷售單價與毛利率表現。

除了財報優於預期外，企業對下半年展望亦普遍樂觀。凱基投顧因此同步上修台股未來兩年獲利預估，2026年整體盈餘成長率由42%上修至50%，2027年則由24%提高至26%。其中，AI族群2026年盈餘成長率由53%調升至60%，非AI族群則由17%大幅上修至30%，顯示獲利成長已不再侷限於AI供應鏈。

從產業面觀察，隨著庫存回補、景氣回溫及企業資本支出增加，非AI產業獲利改善幅度明顯提升，反映企業成長動能正由AI受惠族群逐步擴散至更廣泛產業。值得注意的是，2027年獲利絕對金額的上修幅度甚至高於2026年，顯示市場對未來AI應用擴散及訂單能見度的信心持續增強。

此外，凱基投顧研究報告指出，自2023年下半年AI投資熱潮興起以來，大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，成為推動台股盈餘上修的重要動能。除了持續增加資料中心建置投資外，大型雲端業者手中未認列訂單規模亦不斷攀升，由2025年下半年約7,000億美元快速增加至目前約1.7兆美元，反映AI需求成長速度仍高於供給能力。龐大的訂單能見度，也成為支撐企業持續上調獲利預期的重要基礎。

在投資選股方面，凱基投顧認為，AI發展重心正逐步從硬體建置轉向應用擴散與獲利驗證階段。隨著輝達Rubin Ultra平台帶動新一輪硬體升級需求，以及大型CSP積極發展AI ASIC自研晶片，相關供應鏈可望持續受惠，包括散熱、電源供應器、銅箔基板、ABF載板、高速交換器、光通訊、IC設計服務及先進封裝等領域，後續成長潛力值得關注。不過，短線而言，台股自7月重挫8,800點後快速反彈逾7,000點，目前已進入大量套牢籌碼區，上檔壓力相對較重，追價風險亦明顯提高，操作策略建議以拉回布局為主。