和勤精機上半年轉虧為盈 營運表現連續逐季改善

精沖零件大廠和勤精機（1586）8月19日受邀參加群益金鼎證券舉辦的法人說明會，說明公司近期營運成果及未來發展方向。

和勤精機表示，新管理團隊自2025年6月接手後，積極推動開源節流及營運改善措施，透過強化接單、優化產品組合、提升生產效率、降低製造成本及嚴控各項費用，營運績效呈現連續逐季改善，虧損幅度逐步收斂，並於2026年上半年恢復獲利。

汽車零件部份，美系電動車的高壓開關以及門鎖零件按計畫持續出貨，美系電動車大廠仍為公司主要大客戶，硬碟（HDD）零件部份則成功進入日系硬碟機大廠供應鏈，成功穩定量產。2026年上半年在汽車、硬碟零件及工程液壓機械零件出貨穩定成長下，合併營收為11.69億元，稅後淨利3,289萬元，每股盈餘（EPS）0.32元。公司將持續聚焦本業經營，透過提升產品附加價值、改善毛利結構及強化成本控管，持續提升整體營運效率。

和勤未來產品發展重心，將運用既有精密沖壓、模具及金屬加工技術，跟隨硬碟客戶的發展藍圖，朝高階儲存硬碟機零件發展，以及積極拓展AI伺服器機櫃零件、散熱冷板等零件新品項，逐步擴大產品應用領域，建立新的營運成長動能。

展望未來，公司將持續落實營運改善策略，並依市場需求及客戶開發進度審慎推動新產品，朝營收成長、毛利改善及獲利能力提升方向穩健發展。