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台灣金聯公辦都更首案　斥資7.54億估122年完工

中央社／ 記者呂晏慈台北21日電

台灣金聯今天宣布得標首個公辦都更案，將投入新台幣7.54億元，於台北市文山區興建地上14層、地下2層集合住宅，預計最快於122年完工，可望創造14.15億元資產價值。

台灣金聯董事長宮文萍今天透過新聞稿表示，台灣金聯配合政府都市更新政策，積極投入公辦都更業務，8月20日獲選由新北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「台北市文山區興隆段三小段31-11地號等11筆土地公辦都市更新案（文山靜）」出資人公開評選最優申請人。

宮文萍表示，這代表台灣金聯在專業能力獲得肯定，也象徵公股機構投入都市再生、協助提升居住安全與環境品質的責任進一步落實。

她表示，台灣金聯將以審慎、專業及負責的態度推動此案，持續提升都市土地利用價值，活化周邊環境，打造安全宜居的生活場域。

台灣金聯說明，此案基地位於台北市文山區萬盛街、萬盛街166巷及文山森林公園所圍街廓，基地面積約377坪，興建總樓地板面積約1700坪。基地銜接羅斯福路捷運軸線，可串連公館、新店與木柵生活圈，交通條件便利，周邊生活機能成熟。

台灣金聯表示，後續將配合新北市住宅及都市更新中心辦理選配、計畫送審、拆遷安置、營建及權利變換分配等作業，並以「讓原住戶如期、如願、歡喜入厝」為目標，提供自有房源及包租代管媒合服務，建立完善安置機制，確保住戶過渡期間居住無虞。

台灣金聯補充，施工期間亦將採取低噪音工法、粉塵防制及人車安全引導等措施，並沿街面退縮留設兩公尺寬無遮簷人行步道，自費捐贈YouBike公共自行車租賃站點設備，串聯萬隆捷運低碳通勤網絡，讓永續理念從建築本體延伸至鄰里公共空間與城市交通。

台灣金聯強調，未來將持續以公股機構的穩健專業與社會責任，投入都市更新及資產活化，協助政府推動都市再生，並以此案作為重要起點，打造讓政府放心、地主寬心、市民安心且兼具公共利益的文山區永續安居新地標。

台灣金聯 公辦都更 都更

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